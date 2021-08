Celine van Duijn tiende in finale, goud voor de pas 14-jarige Hongchan

Haar landgenote Chen Yuxi, slechts één jaar ouder, pakte het zilver met 425,40 punten. De 15-jarige Yuxi had eerder in Tokio al goud gepakt in het synchroonspringen vanaf de toren met Zhang Jiaqi (17). Het brons in de individuele wedstrijd ging naar de Australische Melissa Wu (371,40).

De 28-jarige Van Duijn, die vanwege kleine pijntjes nog de fysio gaat bezoeken, verwachtte vooraf al van zichzelf geen wonderen in de finale. „Een medaille gaat me zeker niet lukken, daar spring ik niet goed genoeg voor. Ik ga voor vijf stabiele sprongen, want dat is de sleutel. En of ik nu twaalfde of achtste word, maakt me niet uit. Ik denk dat het al een hele prestatie is dat ik in de olympische finale sta.”

Van Duijn, de Europees kampioene van 2018, was een dag eerder in de voorronde uitgekomen op de elfde plaats met 306,80 punten. Haar trainingsgenoot Inge Jansen bereikte vorige week al de olympische finale op de 3-meterplank, waarop ze vijfde werd.

