Djokovic ’dankbaar’ voor rentree na twee jaar in Amerika

Djokovic gebruikt het toernooi in Cincinnati als voorbereiding op de US Open, die op 28 augustus begint. De huidige nummer 2 van de wereld kwam sinds zijn verloren Wimbledon-finale tegen Carlos Alcaraz van vorige maand niet meer in actie. Hij sloeg het masterstoernooi van Toronto afgelopen week over, omdat hij behoefte had aan rust.

Innerlijke vuur

„Ik moet me zo snel mogelijk herpakken en klaar zijn voor de mooie uitdagingen die eraan komen”, zei Djokovic. „Als ik niet gemotiveerd was, zou ik stoppen met spelen. Het is mooi dat ik na twintig jaar nog altijd dat innerlijke vuur heb om te vechten voor grote doelen.”

Djokovic heeft in Cincinnati een bye in de eerste ronde. Hij treft in de tweede ronde de winnaar van de partij tussen de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina en Tomas Martin Etcheverry uit Argentinië.