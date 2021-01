FC Twente-doelman Joël Drommel ooit opvolger André Onana bij Ajax?

Joël Drommel is gecharmeerd van André Onana. „Ik kijk speciaal naar hem om te zien hoe hij situaties oplost.” Ⓒ HH/ANP

AMSTERDAM - Bij FC Twente-Ajax treden de twee sterkste Eredivisie-keepers van het moment voor de tweede keer in dik een maand tijd tegen elkaar in het strijdperk. Ajax-doelman André Onana (24) staat al enkele seizoenen op eenzame hoogte, terwijl zijn FC Twente-collega Joël Drommel zich goed heeft ontwikkeld en aan een sterk en stabiel seizoen bezig is. De 24-jarige Bussumer is een van de keepers op het schaduwlijstje van Ajax voor de opvolging van Onana, van wie wordt verwacht dat hij komende zomer naar een Europese topcompetitie zal vertrekken.