DTM-race in Assen zonder publiek

De DTM-kalender is vanwege het coronavirus al aangepast. Er staan nog louter wedstrijden in Duitsland, België en dus in Nederland op het programma. Fans die kaarten hebben aangeschaft kunnen die vanaf 4 juni omzetten naar een flexibel ticket, dat geldig is voor een DTM-race naar keuze tijdens dit seizoen of volgend jaar.

Hoewel het race-weekeinde in Assen vlak na 1 september op de rol staat, als het verbod op grootschalige evenementen wordt opgeheven, is toch besloten om nu al aan te kondigen dat er geen publiek welkom is.

’Bijzonder spijtig’

„Het is bijzonder spijtig dat we als een gevolg van de coronacrisis geen passend vervolg kunnen bieden voor de Nederlandse én Duitse DTM-fans op Assen, maar wij zijn toch blij dat het TT Circuit Assen deel uitmaakt van de DTM Serie 2020”, stelt organisator Lee van Dam. „Zonder publiek wordt het evenement live in Duitsland uitgezonden op Sat1 en in veel andere landen. Ziggo zal het evenement in Nederland op TV brengen, waarmee wij het TT Circuit, Assen en Drenthe toch weer op de kaart zetten.”

Het DTM-circus verhuisde vorig jaar van Zandvoort naar Assen, dat een contract tot en met 2021 overeenkwam. Tijdens de eerste editie vorig jaar kwamen er zo’n 40.000 toeschouwers naar het TT Circuit. Overigens besloot Audi, de fabrikant waar ook Nederlander Robin Frijns voor uitkomt, eerder om zich na dit jaar terug te trekken uit het toerwagenkampioenschap. Vooralsnog blijft alleen BMW over.