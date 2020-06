Organisatie DTM-race in Assen geeft hoop op editie met publiek niet op

De DTM-kalender is vanwege het coronavirus al aangepast. Er staan nog louter wedstrijden in Duitsland, België en dus in Nederland op het programma. Fans die kaarten hebben aangeschaft kunnen die vanaf 4 juni omzetten naar een flexibel ticket, dat geldig is voor een DTM-race naar keuze tijdens dit seizoen of volgend jaar.

Hoewel het race-weekeinde in Assen vlak na 1 september op de rol staat, als het verbod op grootschalige evenementen wordt opgeheven, is toch besloten om nu al aan te kondigen dat er geen publiek welkom is. Vooralsnog welteverstaan, want organisator Lee van Dam houdt de deur nog op een kier.

’Kaarsje branden voor publiek’

„Op dit moment is het zo, dat er geen publiek bij mag zijn. Wij vinden het dan niet netjes om nu kaartjes te blijven verkopen, terwijl we daar mogelijk op terug moeten komen”, aldus Van Dam. „We hopen dat de situatie nog gaat veranderen. Daar branden we een kaarsje voor. Eind september staat ook de Gamma Racing Day nog op het programma, maar het hangt er wel even vanaf of daar publiek bij mag zijn.”

Van Dam juicht het toe als er in het eerste weekeinde van september toeschouwers naar het TT Circuit mogen komen. „Vorig jaar ontvingen we zo’n 28.000 toeschouwers in het DTM-weekeinde. Het circuit heeft 55.000 zitplaatsen en zeven ingangen. Wellicht is er dus nog mogelijk. Alleen zijn we afhankelijk van de regelgeving. Kan het alsnog, dan gooien we de ticketverkoop weer open.”

Het DTM-circus verhuisde vorig jaar van Zandvoort naar Assen, dat een contract tot en met 2021 overeenkwam. Overigens besloot Audi, de fabrikant waar ook Nederlander Robin Frijns voor uitkomt, eerder om zich na dit jaar terug te trekken uit het toerwagenkampioenschap. Vooralsnog blijft alleen BMW over.