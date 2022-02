Thomas Krol veranderde van labrador in pitbull: ’Op de baan de tanden bloot’

Premium Olympische Spelen

Jac Orie bijt fel van zich af: ’Kom op nou, wat is dát nou?’

Succescoach Jac Orie laat zich nooit snel uit de tent lokken, maar na de gouden olympische race van zijn pupil Thomas Krol wordt hij wel even flink boos in de kelder van de National Speed Skating Oval in Peking. Dit nadat hem de vraag wordt gesteld hoe groot de opluchting bij hem is, aangezien zijn ...