Max Verstappen officieel gekroond tot wereldkampioen in Bologna

Verstappen (25) kreeg bijna een jaar geleden in Parijs voor de eerste keer zijn kampioenstrofee, toen vijf dagen na de veelbesproken seizoensfinale in Abu Dhabi. ,,Die eerste titel was heel emotioneel, iets waar ik altijd van heb gedroomd”, aldus de Red Bull-coureur. ,,Dit jaar was het heel anders. Ik denk dat we als team meer competitief waren en het is prachtig dat we zowel bij de coureurs als constructeurs kampioen zijn geworden. Deze titel is denk ik beter en is een prachtige beloning, maar de eerste zal altijd emotioneler blijven.”

Bekijk ook: Formule 1 nog zeker tot en met 2025 in Zandvoort

De tweevoudig wereldkampioen reageerde ook op de contractverlenging van de Dutch Grand Prix op Circuit Zandvoort, tot en met 2025. ,,Dat is heel goed nieuws. Ik houd ervan om daar te racen en om alle fans te zien. Ik ben heel blij dat het contract is verlengd.”

Verstappen kan bijna genieten van een welverdiende vakantie en zich tegelijkertijd opladen voor een nieuw, lang seizoen in 2023. Zaterdag viert Red Bull het succesvolle kampioensjaar nog met een demo in de straten van Milton Keynes, de Engelse stad waar de fabriek van de renstal staat.