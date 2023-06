Denver Nuggets aan de hand van Jokic naar eerste NBA-titel ooit

De club uit de staat Colorado was al als grote favoriet de finaleserie in gegaan. De Nuggets eindigden het reguliere seizoen bovenaan de westelijke divisie, Miami Heat had zich als nummer 8 van de Eastern Conference verrassend geplaatst voor de algehele finale. Alleen New York Knicks in 1999 lukte het eerder om vanaf de achtste plek door te stoten tot de eindstrijd.

Denver Nuggets speelt sinds 1977 in de NBA en wachtte sindsdien op zijn eerste titel. De club stond wel al vier keer in de finale van de Western Conference, maar verloor telkens.

Aan de hand van de Servische absolute ster Nikola Jokic lukte het dit keer wel. De 28-jarige Denver-speler kwam in de beslissende wedstrijd tot 28 punten en 16 rebounds. Jokic werd gekozen tot meest waardevolle speler (MVP) van de Finals, nadat hij in het reguliere seizoen voor het eerst in drie jaar naast die onderscheiding had gegrepen.

Bekijk hoe sterspeler Jokic de prijs krijgt voor MVP

„Jokic is een geweldig persoon en op het basketbalveld heeft hij keer op keer bewezen dat hij de beste speler in de NBA is”, zei Denver-coach Michael Malone. „Hij is onze MVP, we houden van hem en we zijn dankbaar dat hij een Nuggets-tenue draagt. En we hebben nieuws voor iedereen: we zijn niet tevreden met één titel.”

„Het was een geweldige teamprestatie”, meende Jokic, die niet graag over zijn eigen spel praat. „Dit is het leuke aan basketbal. Je weet nooit wat er gaat gebeuren. Er zijn zoveel factoren. Ik ben nu gewoon blij dat we hebben gewonnen.”

Miami Heat stond in het vijfde duel na elk kwart voor, behalve na het laatste deel. In het vierde en tevens laatste kwart maakten de Nuggets hun 51-44-achterstand van halverwege voor eigen publiek definitief ongedaan.

Bekijk de beelden van de kersverse basketbalkampioenen