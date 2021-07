Dubbeltennisser Jean-Julien Rojer test positief op corona, duo trekt zich terug

Rojer en Koolhof waren goed begonnen aan hun olympische campagne. Ze wonnen hun eerste wedstrijd overtuigend in twee sets van de Belgen Sander Gille en Joran Vliegen. De tweede ronde stond gepland voor maandag, maar deze gaat nu niet door. Rojer zou ook gemixt dubbelen met Kiki Bertens.

„Helaas ben ik vanmorgen door de dokter gebeld dat mijn test positief was”, aldus Rojer. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Het spijt me zo verschrikkelijk voor iedereen in het team. Ik heb er vooraf en ook hier alles aan gedaan om niet besmet te raken. Ik heb geen idee hoe dit is gekomen. I feel terrible en voor mijn dubbelpartner Wesley is dit ook vreselijk.

"Het slechtste nieuws dat je kunt krijgen"

„Dit is natuurlijk het slechtste nieuws dat je als sporter kunt krijgen”, zegt zijn maatje Wesley Koolhof. „Ver van huis op zo’n groot internationaal toernooi. Voor mij persoonlijk is het jammer dat we zo uit het toernooi gaan. Maar mijn gedachten zijn vooral bij Jean Julien. Ik hoop dat deze nachtmerrie voor hem snel voorbij is.”

„Het blijft iedere keer weer schrikken. En het besef dat het voor de sporters voorbij is”, aldus Chef de Mission Pieter van den Hoogenband. „We steunen ze en proberen hun situatie zo goed als mogelijk te begeleiden. Maar dat is allemaal in de zijlijn van hun teleurstelling. Sportief en persoonlijk zijn dit hele harde klappen. We hebben afgelopen week allerlei maatregelen aanvullend in ons onderkomen genomen. Dit voelt ook als een teleurstelling.”

Bekijk hier het volledige programma van TeamNL op maandag 26 juli

Bekijk hier de medaillespiegel