Mathieu van der Poel wint BinckBank Tour na fraaie solo

De Nederlands kampioen soleerde in de vijfde en laatste etappe naar de zege en had aan de finish nog net voldoende seconden voorsprong over om de leiderstrui af te pakken van de Deen Søren Kragh Andersen.

De vijfde rit voerde van Ottignies-Louvain-la-Neuve naar Geraardsbergen over 183,6 kilometer. Onderweg moest liefst vier keer de steile Muur van Geraardsbergen worden bedwongen en ook de Bosberg, bekend uit de Ronde van Vlaanderen, doemde vier keer op.

Van der Poel viel aan op een van de beklimmingen van de Muur en reed iedereen uit zijn wiel. Hij begon aan een solo van 50 kilometer en had op een gegeven moment meer dan 1 minuut voorsprong. In de laatste kilometers kwam een viertal, met daarin Kragh Andersen, nog gevaarlijk dichtbij. Met een uiterste krachtsinspanning in de laatste meters op De Vesten slaagde de Brabantse alleskunner erin zijn achtervolgers nog net voor te blijven.

Luik-Bastenaken-Luik

Van der Poel gaf aan alsnog mee te willen doen aan de wielerkoers van zondag, Luik-Bastenaken-Luik. Hij mikte eigenlijk op een hoofdrol in de Amstel Gold Race, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Nu die eerste wedstrijd vanwege de coronamaatregelen in Nederland niet doorgaat, heeft hij besloten een dag na de BinckBank Tour meteen ook in Luik te starten.

„Het is een beetje een raar seizoen. Kijk ook naar de BinckBank Tour, waar een rit moest worden geschrapt. Het is mooi om zondag een extra wedstrijd te kunnen rijden”, zei Van der Poel op een filmpje van zijn ploeg Alpecin-Fenix. Hij noemt het een ontdekkingsreis. „Net als bijvoorbeeld de Ronde van Lombardije is deze wedstrijd misschien net te zwaar voor mij. Ik ken de bekendste beklimmingen van de tv, want ik keek altijd graag naar deze wedstrijd. De strijd zal wel losbranden op La Redoute. Het is geen koers zoals de Ronde van Vlaanderen. ’Luik’ is me niet echt op het lijf geschreven. We zien wel hoe lang ik mee kan.”

Na de eindzege van de BinckBank Tour sprak MvdP echter weer zijn twijfels uit over zijn deelname aan Luik-Bastenaken-Luik.