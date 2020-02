Nederlands team Ten Kate Racing doet weer helemaal mee in WK Superbike

Teammanager Kervin Bos (r.) verwacht dit seizoen hoge ogen te gaan gooien met zijn Franse coureur Loris Baz (ook foto onder). Ⓒ foto’s GETTY IMAGES & EVERT SLAGER

NIEUWLEUSEN - Als een Fenix die uit de as is herrezen doet het Nederlandse motorsportteam Ten Kate Racing weer volop mee aan het WK Superbike, dat zaterdag in het zuiden van Australië officieel begint. Hoe anders was dat vorig jaar toen het raceteam uit het Overijsselse Nieuwleusen door een faillissement de grote afwezige was op het snelle, glooiende circuit van Phillip Island met uitzicht op zee. Maar zie nu. Teammanager Kervin Bos en zijn crew reisden met hernieuwde ambities af naar Down Under, waar hun Franse coureur Loris Baz zich deze week met zijn Yamaha-machine al heeft weten te onderscheiden tijdens de twee testdagen.