Sifan Hassan verbetert in Londen haar eigen Europese record op de 5000 meter

Hassan nam in de race in het Olympisch Stadion het initiatief in het tweede deel en bepaalde het tempo. Ze begon ook als koploopster aan de laatste ronde, maar ze miste in de laatste meters naar de finish haar bekende eindschot. De Ethiopische Gudaf Tsegay, de regerend wereldkampioene, ging haar voorbij en won in 14.12,29. Ook de Keniaanse Beatrice Chebet haalde Hassan nog in en werd tweede in 14.12,92.

Hassan verzekerde zich met haar tijd ook van deelname aan de Olympische Spelen over een jaar in Parijs.