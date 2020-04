’Tot 31 augustus geen voetbal met fans in Duitsland en België’

Bondskanselier Angela Merkel heeft volgens Duitse media woensdag afgesproken met de deelstaten dat tot die datum alle grote evenementen vanwege de uitbraak van het coronavirus nog verboden zijn.

Ook de wedstrijden in het profvoetbal vallen daaronder. De clubs in de Bundesliga hebben inmiddels wel grotendeels de training hervat, zij het onder strikte voorwaarden. Ze bereiden zich voor op een mogelijke hervatting van het seizoen op de kortere termijn, zonder publiek.

De gedetailleerde invulling van de maatregel wordt aan de afzonderlijke deelstaten overgelaten.

In België werd een vergelijkbare maatregel afgekondigd. Mogelijk dat daardoor ook het nieuwe seizoen begint zonder publiek. Vrijwel alle Belgische clubs voelen er weinig voor het huidige seizoen in de komende zomer nog uit te spelen.

Volgens Markus Söder, minister-president van de deelstaat Beieren, is in het overleg van woensdag in Duitsland niet gesproken over wedstrijden in de Bundesliga zonder publiek. "Maar dat gaan we binnenkort zeker doen. Daarbij zullen de plannen van de voetbalorganisaties rond veiligheid bekeken worden. Dan komt er mogelijk meer duidelijkheid."