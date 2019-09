Koeman vergelijkt eigen situatie met De Ligt

Ronald Koeman kreeg te maken met een aantal blessures. Zo moesten Stefan de Vrij (Inter) en Steven Bergwijn (PSV) afzeggen. De bondscoach begrijpt dat de spelers zich hebben teruggetrokken. „Ik heb behoefte aan fitte spelers”, aldus Koeman, die liet weten dat alles in goed overleg ging met de clubs en de desbetreffende spelers.

De Ligt

Matthijs de Ligt passeerde ook de revue. Er werd veel over de centrale verdediger gesproken na zijn officiële debuut voor Juventus. „Het was niet goed, dat was duidelijk”, zegt Koeman, die niet geschrokken was van het eerste Serie A-optreden van de 20-jarige De Ligt. „Bij de goal van Lozano zag hij er niet goed uit. Die twee indraaiende corners zijn lastig te verdedigen. Hij oogde niet wat wij graag van hem willen zien, maar we hebben elkaar daar net goed over gesproken.”

Koeman ziet bij De Ligt een vergelijkbare situatie als toen de bondscoach zijn debuut maakte voor Barcelona. „Toen werd er ook slecht over mij geschreven. En kijk nu, nu denken ze daar heel anders over.” Koeman houdt vertrouwen in de oud-Ajacied. „De situatie veranderd voor mij niet en hij speelt gewoon. Het is duidelijk dat hij net zoals iedereen aanpassingsproblemen heeft. Het is belangrijk dat hij vertrouwen in zichzelf houdt en daar helpen wij onze spelers bij.”

Dubbel paspoort

Koeman reageerde op het gerucht dat de Marokkaanse bond een bod van 100.000 euro zou hebben gedaan als het 17-jarige toptalent van PSV voor Marokko kiest. „Ik suggereer niet dat er geld wordt betaald, maar vanuit andere landen is er veel meer druk op spelers”, zegt de bondscoach over Mohamed Ihattaren „Wij spelen op goed contact met PSV en de familie. Ik besef dat het een moeilijke keuze is, maar wij proberen alles netjes te begeleiden.”

Ihattaren had zich afgemeld bij Jong Oranje. „Hij heeft moeite zijn beslissing”, begrijpt Koeman. „Ik voel niet dat zij zich niet welkom voelt, maar voor een speler is het niet makkelijk voor zo’n speler om een keuze te maken. Het heeft veel te maken met de thuissituatie, zijn omgeving. Maar hierover discussiëren heeft weinig zin.”

Selectie

Koeman reageerde positief over de transfers die sommige spelers maakten. Niet elke speler krijgt direct speeltijd, maar toch houdt de bondscoach vast aan een vaste groep. Alleen Donyell Malen was een nieuw gezicht. „Malen was voor mij de enige van buiten de groep die het verdiende om aan dit niveau te ruiken en te laten zien dat de keuze terecht is. Hij is aanvaller met veel mogelijkheden, veel snelheid. Zijn rendement moet wel omhoog. Maar als je kijkt naar de jeugdelftallen, dan is hij na Memphis het meest doelpuntrijk geweest.”

Toch blijft de spitspositie een punt van discussie. Klaas-Jan Huntelaar, die bij Ajax zijn tweede jeugd kent, kwam niet op in de gedachte van Koeman. „Ik heb hem niet overwogen. Maar als hij vaste spits wordt en hij laat het zien, vooral in de Champions League, dan sluit ik een selectie niet uit.”

Duitsland

„Duitsland is geen sleutelwedstrijd voor resterende deel”, sloot Koeman de persconferentie af. „We moeten 12 punten halen tegen Estland en Wit-Rusland en beter zijn in onderlinge duels met Noord-Ierland. Er zijn zoveel scenario’s mogelijk. Duitsland uit is niet cruciaal.”