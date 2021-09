Sensationeel verlies Naomi Osaka bij US Open: Japanse in tranen

De Japanse titelhoudster in New York verloor met 5-7 7-6 (2) 6-4 van de 18-jarige Canadese Leylah Fernandez, de nummer 73 van de wereld. Osaka, die bij 6-5 in de tweede set voor de wedstrijd serveerde, is de eerste speelster uit de mondiale top 10 die wordt uitgeschakeld op het laatste grandslamtoernooi van het jaar.

„Ik weet echt niet wanneer ik mijn volgende wedstrijd zal spelen”, verklaarde Osaka in tranen. „Ik denk dat het het beste is dat ik een pauze neem. Als ik een wedstrijd win, ben ik niet eens gelukkig. Het voelt dan eerder als een opluchting. En als ik verlies, ben ik erg droevig. Dat is niet meer normaal.”

Osaka, de best verdienende sportvrouw ter wereld, kampt al langer met mentale problemen. De viervoudig grandslamwinnares kondigde enkele maanden geleden voorafgaand aan Roland Garros aan dat ze de persconferenties zou overslaan. Osaka wilde daarmee een statement maken; volgens haar leiden de verplichte gesprekken met de pers soms tot psychische problemen bij sporters. De Japanse verklaarde later dat ze sinds de US Open van 2018 te maken heeft met depressies.

De jonge Fernandez maakte het na 2 uur en 4 minuten af met een indrukwekkende lovegame. Osaka besloot het duel met een wilde afzwaaier met haar forehand.

„Ik wilde liever wat langer dan een uur op de baan staan en jullie nog een showtje geven”, zei Fernandez na afloop. De tiener bereikte op een grand slam voor het eerst de vierde ronde, waarin ze het opneemt tegen een andere voormalig kampioene. Dan is de Duitse Angelique Kerber haar tegenstandster.

Een enorme ontlading bij Leylah Fernandez. Ⓒ ANP/HH

De 23-jarige Osaka, de nummer 3 van de wereld, won de US Open in 2018 en 2020. Ze heeft vier grandslamtitels op haar naam staan. De Japanse won begin dit jaar de Australian Open, maar is verder bezig aan een teleurstellend seizoen. Deze zomer werd ze ook op de Olympische Spelen in eigen land al in de derde ronde uitgeschakeld.

In de zomer zorgde Osaka voor de nodige ophef. Op Roland Garros verklaarde ze dat ze niet met de pers zou gaan praten omdat ze kampte met mentale problemen, waarna ze zich na het ontstane tumult besloot terug te trekken uit het toernooi. Aan Wimbledon deed ze niet mee.

Drie jaar geleden versloeg Osaka Serena Williams in de finale, vorig jaar was ze in de eindstrijd te sterk voor Viktoria Azarenka.