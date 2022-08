Sport Kort: Chelsea-coach één duel aan de kant

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden belicht.

Chelsea-trainer Tuchel voor een duel geschorst

22.03 uur: Chelsea-trainer Thomas Tuchel moet een schorsing van een wedstrijd uitzitten. De disciplinaire commissie van de Engelse voetbalbond heeft hem gestraft voor zijn gedrag zondag tijdens het duel met Tottenham Hotspur.

Tuchel kreeg het herhaaldelijk aan de stok met zijn collega Antonio Conte van de Spurs. Beide trainers gingen bijna met elkaar op de vuist en kregen uiteindelijk allebei een rode kaart. Tuchel heeft ook een geldstraf van ruim 41.000 euro gekregen. Conte is minder zwaar bestraft. Hij komt weg met een boete van ruim 17.000 euro.

Olympisch kampioen Pidcock ook de beste mountainbiker op EK

19.39 uur: De Brit wielrenner Thomas Pidcock is de nieuwe Europees kampioen mountainbiken. De olympisch kampioen in de discipline had een aarzelende start, maar toen hij eenmaal aan de leiding kwam halverwege de race over 33,3 kilometer in het olympisch park van München, was hij niet meer te houden. Hij soleerde naar het goud in 1 uur en 18 minuten,

De Deen Sebastian Fini Carstensen fietste naar het zilver en de Zwitser Filippo Colombo pakte het brons. De Nederlandse troeven Mathieu van der Poel en Milan Vader ontbraken in München. Van der Poel slaat het mountainbiken over deze zomer en Vader is nog herstellende van zijn zware val dit voorjaar in de Ronde van het Baskenland. David Nordemann was de enige Nederlander op de startlijst, maar hij meldde zich ziek af voor de race. De Zwitser Mathias Flückiger, vorig jaar winnaar van het zilver op de Olympische Spelen en de WK, mocht niet van start. Hij kreeg een dag voor de race te horen dat hij positief was getest op doping.

Pidcock voegde weer een aansprekende zege toe aan zijn fraaie erelijst van dit jaar. De 23-jarige renner van Ineos Grenadiers veroverde deze winter al de wereldtitel in het veldrijden en won in de Tour de France de bergetappe naar Alpe d’Huez.

Espargaro voert nieuw fabrieksteam GASGAS aan in MotoGP

19.03 uur: Het Spaanse motormerk GASGAS doet met ingang van 2023 zijn intrede in de MotoGP. De Spanjaard Pol Espargaro vertrekt aan het einde van dit jaar bij het fabrieksteam van Honda om GASGAS aan te voeren.

Met GASGAS erbij komt het aantal merken in de koningsklasse weer op zes. Eerder werd bekend dat het Japanse Suzuki aan het einde van dit seizoen de MotoGP verlaat. De merken vanaf 2023 zijn Yamaha, Honda, Ducati, Aprilia, KTM en GASGAS.

De komst van het nieuwe fabrieksteam kwam naar buiten op de eerste trainingsdag voor de Grote Prijs van Oostenrijk op de Red Bull Ring. Alleen de naam van Espargaro werd bekendgemaakt. GASGAS zoekt nog naar de tweede rijder.

De 31-jarige Espargaro is de jongere broer van Aleix Espargaro, die voor Aprilia rijdt en tweede staat in het kampioenschap achter de Fransman Fabio Quartararo van Yamaha. Pol reed eerder in de MotoGP voor de fabrieksstal van KTM. Hij eindigde in 2020 als vijfde in het kampioenschap. Een Grand Prix in de hoogste klasse won hij nog niet.

Geen EK-finale voor beachvolleybalsters Stam en Schoon

18:38 uur: Katja Stam en Raïsa Schoon hebben zich niet kunnen plaatsten voor de finale van het Europees kampioenschap in München. Het als vijfde geplaatste Nederlandse koppel verloor op het aangelegde zandveld op de Königsplatz in twee sets van het Letse koppel Tina Graudina en Anastasia Kravcenoka: 13-21 19-21. De wedstrijd was een herhaling van het EK vorig jaar in Wenen, toen Schoon en Stam het ook tegen de Letse vrouwen opnamen in de halve finales. Toen won het Oranje-koppel, om vervolgens de finale te verliezen.

In de eerste set werd al snel duidelijk dat Stam en Schoon niet lekker in hun ritme zaten. Graudina en Kravcenoka speelden scherper en maakten makkelijker de punten. Na zestien minuten was de eerste set binnen voor het Letse duo. Stam en Schoon boden de tweede set beter weerstand en kwamen halverwege even op voorsprong, maar de tegenstanders namen tegen het einde van de set het initiatief weer over en wonnen uiteindelijk ook dat bedrijf.

In München rest de Nederlandse troeven zaterdag de strijd om het brons. Tegenstanders zijn dan de Spaanse Daniela Alvarez Mendoza en Tania Moreno Matveeva, die in de andere halve finale verloren van de Zwitserse Tanja Hüberli en Nina Brunner.

„We balen, dat is het goede woord. Het was was gewoon geen goede wedstrijd, we hebben niet het niveau van vanochtend laten zien”, zei Stam bij de NOS, verwijzend naar de knappe zege in de kwartfinale op het als tweede geplaatste Zwitserse team Anouk Vergé-Dépré/Menia Bentele in drie sets: 22-20 19-21 15-11. „We moeten analyseren waar het precies aan schortte, want er had meer in gezeten. En dan de knop omzetten naar de strijd om brons. Er valt nog steeds wat te winnen”, aldus Schoon.

Philipsen wint vierde etappe van Ronde van Denemarken

17:42 uur Jasper Philipsen heeft de vierde etappe van de Ronde van Denemarken gewonnen. De Belg van Alpecin-Deceuninck was de snelste in een massasprint van een rit over ruim 167 kilometer met start en aankomst in Skive.

De Belg Sasha Weemaes finishte als tweede, vlak voor de Brit Ethan Vernon. Olav Kooij eindigde als twaalfde. De Nederlander van Jumbo-Visma sprintte tijdens de eerste en derde etappe wel naar de winst. De Ronde van Denemarken eindigt zaterdag met een etappe over 125 kilometer van Give naar Vejle.

De Amerikaan Magnus Sheffield, die woensdag de snelste was in een tijdrit, start dan in de leiderstrui. De Fransman Christophe Laporte van Jumbo-Visma staat tweede, met dezelfde tijd als Sheffield.

Vuelta 2023 begint in Barcelona

17:41 uur De Ronde van Spanje begint volgend jaar in Barcelona. Dat heeft de organisatie van de Vuelta in Utrecht bekendgemaakt, waar de wielerronde vrijdag van start gaat.

Net als in Utrecht is de eerste etappe een ploegentijdrit. In Barcelona heeft die op 26 augustus 2023 een lengte van ongeveer 14 kilometer.

Het is de tweede keer dat de Vuelta in Barcelona begint, eerder gebeurde dat in 1962. Ook de tweede etappe vindt plaats in en rond de Catalaanse stad.

Brouwer en Meeuwsen stranden op EK beach

16:40 uur Beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen zijn er bij de Europese kampioenschappen niet in geslaagd de kwartfinales te bereiken. Het Nederlandse duo, dat in München als tweede was geplaatst, verloor in drie sets van de Oostenrijkers Robin Seidl en Philipp Waller: 16-21 21-10 10-15. Seidl en Waller zijn de nummers 10 van de plaatsingslijst.

Brouwer en Meeuwsen stonden vorig jaar bij de EK in Wenen nog in de halve eindstrijd en eindigden toen als vierde.

Ook Mart van Werkhoven en Steven van de Velde, het tweede Nederlandse duo bij de laatste zestien, werd uitgeschakeld. Het sterke Poolse koppel Michal Bryl en Bartosz Losiak, de nummers 2 op de mondiale ranking, won op de Königsplatz in twee sets: 21-9 23-21.

Chelsea moet geblesseerde middenvelder Kanté weken missen

16:34 uur Thomas Tuchel van Chelsea kan voorlopig geen beroep doen op N’Golo Kanté. De Franse middenvelder heeft zondag tijdens het thuisduel met Tottenham Hotspur (2-2) een hamstringblessure opgelopen en is enkele weken uitgeschakeld.

„Het is een serieuze blessure”, zei Tuchel vrijdag op een persconferentie. „Dit gaat weken duren. Dat is geen goed nieuws.”

De Duitse trainer mist met Mateo Kovacic nog een middenvelder. De Kroaat staat met een knieblessure aan de kant.

Chelsea hield 4 punten over aan de eerste twee competitieduels in de Premier League. De club speelt zondag een uitwedstrijd tegen Leeds United.

Richard Carapaz stapt over naar EF Education-EasyPost

15:28 uur Richard Carapaz fietst volgend jaar voor EF Education-EasyPost. De 29-jarige Ecuadoraan komt nu nog uit voor Ineos Grenadiers, waarmee hij vanaf vrijdag meedoet aan de Ronde van Spanje.

Carapaz won in 2019 de Ronde van Italië en vorig jaar veroverde hij in Japan olympisch goud in de wegwedstrijd. „Als je één ding hebt gewonnen, wil je meer. Er zijn nog steeds dingen die ik niet heb bereikt”, aldus Carapaz. „Ik wil graag nog eens een grote ronde op mijn naam schrijven. Een levensdoel is altijd geweest om de Tour de France te winnen. Ik zal ervoor vechten en ik weet dat het mogelijk is.”

Carapaz kwam drie jaar lang uit voor Ineos Grenadiers, daarvoor fietste hij voor het team van Movistar.

Schoonspringster Wils mist bij EK finale op 3 meterplank

13:47 uur Schoonspringster Daphne Wils heeft zich bij de EK in Rome niet kunnen plaatsen voor de finale op de 3 meterplank. De 24-jarige schoonspringster uit Oudewater, die studeert en topsport bedrijft op Hawaï, eindigde in de kwalificatie op de veertiende plaats met een score van 232,10 punten. Wils had in het veld van 23 deelneemsters bij de beste twaalf moeten eindigen om ook de finale te mogen springen.

De Nederlandse plaatste zich begin deze week wel voor de finale op de 1 meterplank. Daarin eindigde Wils op de achtste plaats.

„Dit was niet mijn dag, maar het kan vanaf hier alleen maar beter gaan”, schreef Wils op Instagram na haar tegenvallende resultaat op de 3 meterplank. Ze deed eerder deze zomer ook mee aan de WK in Boedapest.

Van Rouwendaal slaat 25 kilometer over op EK open water

12:54 uur Sharon van Rouwendaal slaat de 25 kilometer over bij de EK in het open water nabij Rome. De 28-jarige Nederlandse kiest zaterdag voor de 5 kilometer. Van Rouwendaal wilde beide afstanden zwemmen, maar ze moest een keuze maken tussen de 5 en 25 kilometer omdat die vanwege wijzigingen in het programma nu op dezelfde dag worden gezwommen.

De Europese zwembond LEN staat niet toe dat zwemmers zowel de 5 kilometer (die om 10.00 uur begint) als de 25 kilometer (14.00 uur) afwerken. Van Rouwendaal moest daarom een keuze maken en koos voor de kortste afstand. Ze komt zondag ook in actie op de 10 kilometer, de afstand waarop ze eind juni bij de WK in Boedapest haar eerste wereldtitel veroverde.

Vanwege de harde wind en flinke golven voor de Italiaanse kust moest de organisatie het programma van de EK-wedstrijden van deze week in het open water aanpassen.

Beachvolleybalsters Stam en Schoon bereiken halve finales op EK

12.52 uur: De beachvolleybalsters Katja Stam en Raïsa Schoon hebben bij de Europese kampioenschappen in München de halve finales gehaald. Het als vijfde geplaatste Nederlandse duo schakelde het als tweede geplaatste Zwitserse team Anouk Vergé-Dépré/Menia Bentele in drie sets uit: 2-1 (22-20 19-21 15-11).

De omstandigheden op de Königsplatz waren door de regen vrij zwaar. Stam en Schoon waren aan het einde van de eerste set net wat sterker. Het Oranje-koppel benutte het tweede setpunt. Ook in de tweede set lag het initiatief bij Stam en Schoon. Dit keer maakten Vergé-Dépré en Bentele echter het verschil door toe te slaan op de belangrijke punten aan het einde van de set. Stam en Schoon stelden de winst in de beslissende set alsnog overtuigend veilig door op hun tweede wedstrijdpunt toe te slaan.

De halve finale is later op vrijdag. Stam en Schoon, die vorig jaar de finale van de EK verloren, spelen daarin tegen Anastasija Kravcenoka en Tina Graudina uit Letland.

China wil hard optreden na nieuwe signalen matchfixing in voetbal

11.44 uur: Chinese voetbalautoriteiten gaan hard optreden tegen clubs die worden verdacht van matchfixing. Dat meldden Chinese staatsmedia vrijdag.

China wil al jaren een supermacht worden in het voetbal, maar het land is lange tijd geplaagd door corruptie en matchfixing. De grootste schandalen, met spelers van de nationale teams en hoge functionarissen, waren aan het begin van deze eeuw.

Nu bestaat opnieuw de vrees voor matchfixing. De Chinese voetbalbond CFA doet onder meer onderzoek naar een jeugdwedstrijd van spelers onder 15 jaar in de zuidelijke provincie Guangdong. De voetballers zouden op een gegeven moment zijn gestopt met voluit voetballen en de resterende tijd doelloos over het veld hebben gelopen.

Arianne Hartono uitgeschakeld op WTA-toernooi Vancouver

08.55 uur: Arianne Hartono heeft op het WTA 125-toernooi van Vancouver haar zege op Eugenie Bouchard geen vervolg kunnen geven. De 26-jarige Nederlandse moest het in de tweede ronde van het Canadese hardcourttoernooi afleggen tegen Emma Navarro uit de Verenigde Staten: 6-2 3-6 2-6.

Hartono had in de eerste ronde de Canadese Bouchard, voormalig nummer 5 van de wereld, in twee sets verslagen. De geboren Groningse bereikte begin dit jaar via de kwalificaties het hoofdtoernooi van de Australian Open. Dat lukte de huidige nummer 166 van de wereld niet op Roland Garros en Wimbledon, waar ze in de kwalificaties bleef steken.

Op het masterstoernooi van Cincinnati bereikte Demi Schuurs met haar Amerikaanse dubbelpartner Desirae Krawczyk de halve finales door het Russische/Belarussische duo Ekaterina Aleksandrova/Aliaksandra Sasnovitsj te verslaan: 6-1 6-3. Schuurs en Krawczyk staan in de halve finales tegenover Ellen Perez uit Australië en de Amerikaanse Nicole Melichar-Martinez, vorig jaar de dubbelpartner van de 29-jarige Limburgse.

Winnaar olympisch mountainbikezilver mist EK vanwege doping

08.16 uur: De Zwitserse mountainbiker Mathias Flückiger, vorig jaar winnaar van het zilver op de Olympische Spelen en de WK, heeft positief getest op doping. Een dag voor de Europese titelstrijd in München kreeg de 33-jarige Flückiger te horen dat hij voorlopig geschorst is en terug naar huis moet.

De 33-jarige mountainbiker werd begin juni Zwitsers kampioen. Hij testte bij die nationale kampioenschappen in Leysin echter positief op een anabole stof, zeranol. Dat staat op de verboden lijst van de mondiale antidopingorganisatie WADA. De Zwitserse wielerbond werd donderdag, een dag voor de EK-wedstrijd, ingelicht over de positieve dopingtest.

Flückiger pakte vorig jaar achter de Brit Tom Pidcock zilver op de Olympische Spelen van Tokio. Enkele weken later moest hij bij de WK in Italië ook genoegen nemen met de tweede plaats, achter zijn landgenoot Nino Schurter.

Namens Nederland doet alleen David Nordemann vrijdag vanaf 17.00 uur mee aan de mountainbikewedstrijd bij de EK in München.