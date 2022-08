Sport Kort: Winnaar olympisch mountainbikezilver mist EK vanwege doping

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden belicht.

Arianne Hartono uitgeschakeld op WTA-toernooi Vancouver

08.55 uur: Arianne Hartono heeft op het WTA 125-toernooi van Vancouver haar zege op Eugenie Bouchard geen vervolg kunnen geven. De 26-jarige Nederlandse moest het in de tweede ronde van het Canadese hardcourttoernooi afleggen tegen Emma Navarro uit de Verenigde Staten: 6-2 3-6 2-6.

Hartono had in de eerste ronde de Canadese Bouchard, voormalig nummer 5 van de wereld, in twee sets verslagen. De geboren Groningse bereikte begin dit jaar via de kwalificaties het hoofdtoernooi van de Australian Open. Dat lukte de huidige nummer 166 van de wereld niet op Roland Garros en Wimbledon, waar ze in de kwalificaties bleef steken.

Op het masterstoernooi van Cincinnati bereikte Demi Schuurs met haar Amerikaanse dubbelpartner Desirae Krawczyk de halve finales door het Russische/Belarussische duo Ekaterina Aleksandrova/Aliaksandra Sasnovitsj te verslaan: 6-1 6-3. Schuurs en Krawczyk staan in de halve finales tegenover Ellen Perez uit Australië en de Amerikaanse Nicole Melichar-Martinez, vorig jaar de dubbelpartner van de 29-jarige Limburgse.

Winnaar olympisch mountainbikezilver mist EK vanwege doping

08.16 uur: De Zwitserse mountainbiker Mathias Flückiger, vorig jaar winnaar van het zilver op de Olympische Spelen en de WK, heeft positief getest op doping. Een dag voor de Europese titelstrijd in München kreeg de 33-jarige Flückiger te horen dat hij voorlopig geschorst is en terug naar huis moet.

De 33-jarige mountainbiker werd begin juni Zwitsers kampioen. Hij testte bij die nationale kampioenschappen in Leysin echter positief op een anabole stof, zeranol. Dat staat op de verboden lijst van de mondiale antidopingorganisatie WADA. De Zwitserse wielerbond werd donderdag, een dag voor de EK-wedstrijd, ingelicht over de positieve dopingtest.

Flückiger pakte vorig jaar achter de Brit Tom Pidcock zilver op de Olympische Spelen van Tokio. Enkele weken later moest hij bij de WK in Italië ook genoegen nemen met de tweede plaats, achter zijn landgenoot Nino Schurter.

Namens Nederland doet alleen David Nordemann vrijdag vanaf 17.00 uur mee aan de mountainbikewedstrijd bij de EK in München.