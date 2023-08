Feyenoord baadt voor het eerst in tientallen jaren in luxe

De conclusie is van trainer Arne Slot zelf, die er komende week nog een aanvaller in de vorm van de Kroaat Luka Ivanusec bij gaat krijgen. Wie goed naar zijn gesprek met een groep verslaggevers luistert, zo vlak voor de eerste competitiewedstrijd tegen Fortuna Sittard (zondag 14.30 uur), ontdekt dat Feyenoord Nieuwkoop waarschijnlijk niet zou hebben aangetrokken als er eerder zekerheid was gekomen dat Geertruida dit seizoen nog in het rood-wit van Feyenoord zou spelen.

Maar Slot vindt het wel mooi eigenlijk. Extra kwaliteit, vertelt hij, is juist het kenmerk van een topclub. „Ik heb al meerdere malen gezegd dat ik hartstikke tevreden ben met de kwaliteit van deze selectie. Wat er nu is gebeurd is gewoon topclubwaardig. We hebben veel goede spelers en het aantrekken van Bart is misschien minder leuk voor de penningmeester, maar voor ons als staf en als club wel goed”, zegt Slot.

Lutsharel Geertruida Ⓒ ANP/HH

Geertruida

De laatste week van de voorbereiding op de competitie was er eentje waarbij de ontwikkelingen elkaar snel opvolgden en de coach elke ochtend voor de training toch even poolshoogte moest nemen voordat hij de training op gang bracht en zijn spelers indeelde. De ene dag dacht hij dat Feyenoord zonder Geertruida verder ging, een dag later hoorde hij iets over een kink in de kabel. „Ik hield rekening met zijn vertrek. Ja, wat doe je dan op woensdagochtend? Dan roep ik hem even bij me en vraag ik waar het op uit lijkt te draaien.”

Dat kon Geertruida hem op dat moment ook nog niet exact vertellen. De speler leefde lang tussen hoop en vrees. Slot: „Dus liet ik hem een deel wel bij de basis meetrainen of spelen in een partij van elf tegen elf en een deel niet. Toen ik later hoorde dat de transfer er toch niet kwam heb ik hem nog gebeld.”

Trauner

Dat belletje was vooral bedoeld om te ontdekken of er bij zijn vice-aanvoerder, die zolang Gernot Trauner nog afwezig is ook eerste aanvoerder is, sprake was van een flinke tik of zware teleurstelling. Slot werd aangenaam verrast. „Lutsharel heeft op een uitstekende manier gereageerd. Misschien is er wel teleurstelling, maar naar mij en naar zijn medespelers heeft hij geen enkele ontevredenheid getoond.”

En dus staat Geertruida zondag als captain gewoon bij de toss, zal hij zijn ploeg leiden in De Kuip en verwacht Slot met hem ook de Champions League in te gaan. „Ja, er kan altijd in de wereld nog een situatie ontstaan waarbij een club opeens een verdediger nodig heeft. Maar voor mij is het niet vervelend als een speler met zijn kwaliteiten bij ons blijft. Ik ben echter ook mens en begrijp wat het voor hem betekende om een mooie transfer te maken.”

Nieuwkoop

Wie zo goed als zeker ook zal starten tegen Fortuna is Nieuwkoop. Die heeft met zijn oude club Union Sint-Gillis al een paar competitieduels achter de rug en heeft aangetoond topfit te zijn. Bovendien denkt Slot dat voor een bij Feyenoord opgeleide speler en het type rechtsback (dynamisch, veel lopend op de flank en agressief) de speelwijze van zijn ploeg ’geen hogere wiskunde’ is.

Ueda

De Japanner Ayase Ueda zal zeker niet starten. Die heeft conditioneel en fysiek een achterstand. Gernot Trauner maakt helemaal nog geen deel uit van de selectie, al traint hij wel weer mee. Maar die was zo lang uit de roulatie dat Slot met hem voorzichtig is als het om zijn terugkeer op het veld gaat.