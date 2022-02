Janis Blaswich verlaat Heracles voor Bundesliga-avontuur bij RB Leipzig

Voetbal

Jong PSV kan goede voorbeeld hoofdmacht niet volgen

Jong PSV is er maandagavond niet in geslaagd om het flitsende voorbeeld van de hoofdmacht van zaterdag te volgen. Waar PSV 1 sprankelde in Arnhem tegen Vitesse (0-5), verloren de Eindhovense beloften in eigen huis van Jong FC Utrecht: 0-2.