Het sprookje van Kuifje in Barcelona

Ronald Koeman in het shirt van FC Barcelona. Ⓒ HH/ANP

AMSTERDAM - Als de handtekeningen zijn gezet, kan Ronald Koeman na een kwarteeuw eindelijk thuiskomen in Barcelona. De stad-Groninger debuteerde bij de plaatselijke FC, beleefde grote successen bij Ajax en PSV, sloot zijn carrière op mooie wijze af bij Feyenoord, maar kende zijn hoogtijdagen als speler in het blau-grana van FC Barcelona. Sinds die periode heeft hij de club en de stad in zijn hart gesloten en is het wachten altijd geweest op het moment, dat hij ook als trainer in Camp Nou aan de slag zou gaan.