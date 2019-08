Basel bewijst Nederlands voetbal weer slechte dienst

Elia werd met zijn Turkse club Medipol Basaksehir in de derde voorronde uitgeschakeld door Olympiakos, dat voor eigen publiek ook het tweede duel won: 2-0. Zonder de aan zijn hoofd geblesseerde Van Wolfswinkel moest FC Basel met 3-1 buigen voor LASK Linz, dat vorige week in Zwitserland al met 2-1 had gewonnen.

Elia deed de hele wedstrijd mee bij Basaksehir, dat afgelopen seizoen als tweede eindigde in de Turkse competitie. Zijn ploeg ging in Piraeus onderuit door doelpunten van Rúben Semedo en Mathieu Valbuena (strafschop). Olympiakos had vorige week in Istanbul al met 1-0 gewonnen.

Basel schakelde in de vorige ronde PSV uit, maar de Zwitsers werden nu zelf afgetroefd door LASK Linz. Die nummer twee van Oostenrijk is nu nog één stap verwijderd van het hoofdtoernooi van de Champions League.

Oostenrijk en Nederland zijn in een felle strijd verwikkeld betreffende de Europese coëfficiëntenlijst.