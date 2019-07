Ten Hag blij verrast met Ziyech en Onana

Beide spelers zouden pas eind deze week weer van de partij zijn, maar alle twee hebben aangegeven dat ze eerder willen beginnen. Ziyech hervatte maandag de training al, Onana staat dinsdag weer op het trainingsveld.

Onana en Ziyech zijn pas net terug van vakantie en zaten maandagavond tijdens het verloren oefenduel tegen Panathinaikos (2-1) op de tribune.

„Dit is een goed signaal. Ze zijn hongerig. Het succes van vorig jaar smaakt naar meer”, aldus Ten Hag. De Ajax-trainer sluit niet uit dat beide sterkhouders zaterdag in actie zullen komen in de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV.

