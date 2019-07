Rondvaart voor Oranje bij WK-titel

Op het programma van de viering staan een rondvaart door de Amsterdamse grachten en een groots onthaal op het Museumplein.

De KNVB had de Amsterdamse driehoek gevraagd te kijken naar de mogelijkheden voor een eventuele huldiging in Amsterdam. Het Nederlands elftal had zelf aangegeven dat het alleen een huldiging wilde bij het winnen van de wereldtitel.

De eventuele rondvaart begint dinsdag om 16.30 uur en rond 18.00 uur verschijnen de ’Leeuwinnen’ dan op een podium op het Museumplein.