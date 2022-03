Live Eredivisie: enerverende eerste helft zonder treffers bij Fortuna - Willem II

Volg alle duels in de Eredivisie via ons scorebord met de doelpuntenmakers, tussenstanden en uitgebreide statistieken.

RKC Waalwijk - SC Heerenveen 0-0

RKC en Heerenveen speelden een wedstrijd om snel te vergeten. In een wedstrijd waar kansen eigenlijk negentig minuten lang uitbleven werd vooral het publiek de grote verliezer.

FC Groningen - NEC 4-3

Een bijzonder spectaculair duel in Groningen, waar er binnen het half uur al vijf keer was gescoord en er tevens een rode kaart was uitgedeeld. NEC leek met tien man lang op weg naar de zege, maar met twee late treffers werd Romano Postema alsnog de grote man bij FC Groningen.

Scheidsrechter Van der Eijk kwam na afloop van het duel terug op zijn beslissing om rood te geven aan NEC’er Souffian El Karouani: „Het was een koppende duwbeweging. Rood was te zwaar, ik ben niet blij met de beslissing.

Sparta - Go Ahead Eagles 1-0

Adil Auassar heeft Sparta Rotterdam aan een belangrijke overwinning in de strijd tegen degradatie uit de Eredivisie geholpen. De aanvoerder maakte het enige doelpunt in de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles (1-0). Hij scoorde in de 68e minuut op aangeven Vito van Crooy.

Cambuur Leeuwarden - Ajax 2-3

Ajax is opnieuw met de schrik vrijgekomen in de Eredivisie. Na een comfortabele 0-2 voorsprong voor rust kwam Cambuur na rust terug, waarna Ryan Gravenberch met een wereldgoal toch de zege veilig stelde.

