Live Eredivisie: FC Utrecht-PSV en Heracles-Vitesse begonnen

PSV begint ook uitwedstrijd tegen FC Utrecht zonder Boscagli

PSV start de ontmoeting met FC Utrecht in de Eredivisie zondag zonder Olivier Boscagli. De Franse verdediger keert, nadat hij de griep had, wel terug in de selectie van trainer Roger Schmidt.

Armando Obispo en Jordan Teze vormen net als donderdag tegen FC Kopenhagen in de achtste finales van de Conference League (4-4) het centrale verdedigingsduo bij PSV.

Joey Veerman en Noni Madueke zijn hun basisplaats in vergelijking met de ontmoeting met Kopenhagen kwijt. Het tweetal werd in de rust vervangen door Ritsu Doan en Eran Zahavi. Doan en Zahavi starten tegen FC Utrecht.

Maximiliano Romero en Richard Ledezma maken, na een tijdje afwezig te zijn geweest met blessures, ook weer deel uit van de wedstrijdselectie van PSV. De Eindhovenaren verkleinen bij een zege op Utrecht de achterstand op koploper Ajax weer tot 2 punten.

FC Utrecht kent veel afwezigen tegen PSV. Mark van der Maarel, Hidde ter Avest, Mimoun Mahi, Othman Boussaid, Bart Ramselaar, Henk Veerman en Moussa Sylla kunnen allemaal niet meespelen. Tommy St. Jago begint voor het eerst dit seizoen in de basis bij het elftal van coach René Hake. Vanwege de vele afwezigen maken Rocco Robert Shein en Mees Rijks deel uit van de wedstrijdselectie van FC Utrecht. Dat deden ze allebei nog niet eerder.

FC Utrecht-trainer zei vrijdag al dat hij flink moest improviseren wegens blessures en coronabesmettingen.

Opstelling PSV: Drommel; Mauro Júnior, Teze, Obispo en Max; Sangaré, Götze en Gutiérrez; Doan, Zahavi en Gakpo.

Heracles - Vitesse

Fortuna-Willem II

RKC Waalwijk - SC Heerenveen 0-0

RKC en Heerenveen speelden een wedstrijd om snel te vergeten. In een wedstrijd waar kansen eigenlijk negentig minuten lang uitbleven werd vooral het publiek de grote verliezer.

FC Groningen - NEC 4-3

Een bijzonder spectaculair duel in Groningen, waar er binnen het half uur al vijf keer was gescoord en er tevens een rode kaart was uitgedeeld. NEC leek met tien man lang op weg naar de zege, maar met twee late treffers werd Romano Postema alsnog de grote man bij FC Groningen.

Scheidsrechter Van der Eijk kwam na afloop van het duel terug op zijn beslissing om rood te geven aan NEC’er Souffian El Karouani: „Het was een koppende duwbeweging. Rood was te zwaar, ik ben niet blij met de beslissing.

Sparta - Go Ahead Eagles 1-0

Adil Auassar heeft Sparta Rotterdam aan een belangrijke overwinning in de strijd tegen degradatie uit de Eredivisie geholpen. De aanvoerder maakte het enige doelpunt in de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles (1-0). Hij scoorde in de 68e minuut op aangeven Vito van Crooy.

Cambuur Leeuwarden - Ajax 2-3

Ajax is opnieuw met de schrik vrijgekomen in de Eredivisie. Na een comfortabele 0-2 voorsprong voor rust kwam Cambuur na rust terug, waarna Ryan Gravenberch met een wereldgoal toch de zege veilig stelde.

