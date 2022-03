Live Eredivisie: Goed voetballend Ajax via Haller op 0-2 in Leeuwarden

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

Ⓒ Redactie Verrijking

In Leeuwarden hebben Cambuur en Ajax speelronde 26 in de Eredivisie afgetrapt. De koploper van de competitie maakt de reis naar het Noorden, waar Cambuur de tegenstander is. De Amsterdammers hopen goede zaken te doen voor de titelstrijd, maar de Friezen zullen er op gebrand zijn om revanche te nemen voor de pijnlijke nederlaag (9-0) van eerder dit seizoen.