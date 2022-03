Live Eredivisie: Sparta en Go Ahead hebben de Eredivisie-zaterdag afgetrapt

Volg alle duels in de Eredivisie via ons scorebord met de doelpuntenmakers, tussenstanden en uitgebreide statistieken.

Sparta - Go Ahead Eagles

Op Het Kasteel is om 16.30 uur de wedstrijd tussen nummer 18 Sparta en nummer 11 Go Ahead begonnen.

Opstelling Ajax

Noussair Mazraoui keert terug in de basisformatie van Ajax. De rechtsback is hersteld van een knieblessure en staat om 20.00 uur aan de aftrap van het uitduel met SC Cambuur.

Nicolás Tagliafico heeft ook een basisplaats. Hij vervangt de geschorste Lisandro Martínez. Tagliafico start als linksback en Daley Blind verhuist naar het centrum van de defensie. Edson Álvarez ontbreekt bij Ajax. Daardoor keert Davy Klaassen terug op het middenveld.

Jurriën Timber maakt ook weer deel uit van de selectie maar start op de bank, net als de weer fitte Brian Brobbey en de afgelopen week aangetrokken doelman Przemyslaw Tytoń. Brobbey raakte in januari geblesseerd tijdens een uitduel met PSV.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Schuurs, Blind en Tagliafico; Klaassen. Berghuis, Gravenberch; Antony, Haller en Tadic.

Henk de Jong

Ondanks dat de Friezen van de laatste vijf wedstrijden in de Eredivisie er vier verloren, staat de ploeg knap achtste. De rest van het seizoen moet Cambuur het wel stellen zonder trainer Henk de Jong. Donderdag werd bekend dat 57-jarige De Jong te veel last heeft van de cyste die eerder in zijn hoofd werd aangetroffen. De trainer richt zich de komende periode op zijn herstel.

Bekijk ook: Henk de Jong dit seizoen niet meer op de bank bij Cambuur

Ajax hoopt vertrouwen te tanken voor de Champions League-clash met Benfica. Die wedstrijd staat volgende week dinsdag op het programma in Amsterdam. Eerder werd het in Portugal 2-2.

De belangrijkste uitdager van Ajax voor de landstitel, PSV, komt zondag pas in actie als het op bezoek gaat bij FC Utrecht. Ook de andere in de Conference League actieve clubs - AZ (FC Twente-thuis), Feyenoord (PEC Zwolle-uit) en Vitesse (Heracles Almelo-uit) - spelen op de zondag.

Verder zijn er een paar interessante potjes met het oog op de nacompetitie, zoals zaterdag Sparta Rotterdam - Go Ahead Eagles en zondag Fortuna Sittard - Willem II. Bij de Tilburgers was het deze week onrustig, nadat trainer Fred Grim werd ontslagen en technisch directeur Joris Mathijsen op non-actief werd gesteld.

Programma Eredivisie

Vrijdag:

20.00 uur: SC Cambuur - Ajax

Zaterdag:

16.30 uur: Sparta Rotterdam - Go Ahead Eagles

18.45 uur: FC Groningen - NEC

21.00 uur: RKC Waalwijk - SC Heerenveen

Zondag: