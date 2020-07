Lampard weigert zich druk te maken over Manchester City

„Ik stond er vrij neutraal in”, vervolgt Lampard „Ik ken de zaak slecht en al helemaal geen details. Ik heb alleen maar naar de uitkomst geluisterd, net als iedereen vanmorgen. De druk was er altijd al. Het is nu alleen nog duidelijk waar we aan toe zijn.”

Manchester City vocht met succes een schorsing van twee jaar voor de Champions League en Europa League aan. De UEFA wilde de club straffen voor het overtreden van de regels van Financial Fair Play. De club zou sponsorgelden te hoog hebben ingeschat, om bepaalde uitgaven toch te kunnen doen. City is in handen van steenrijke Arabische investeerders. Het CAS achtte niet bewezen dat zij hun privévermogen hebben gebruikt om de begroting sluitend te maken.

City eindigt als tweede in de Premier League en mag volgend seizoen weer in de Champions League uitkomen, net als de nummers 1, 3 en 4 van de eindklassering. Als City gestraft was, dan was ook de vijfde positie voldoende geweest voor deelname aan de nieuwe editie van de koningsklasse van het Europese clubvoetbal.

Chelsea besluit de competitie met wedstrijden tegen Norwich, Liverpool en Wolverhampton. De club verdedigt een voorsprong van vijf punten op de huidige nummer 5 Wolverhampton. De geblesseerde N’Golo Kante ontbreekt dinsdag tegen het al gedegradeerde Norwich City. „Ik concentreer me liever op die wedstrijd dan dat ik in die zaak van Manchester City duik”, zei Lampard.