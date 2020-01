Is Ernesto Valverde echt zo slecht voor Barça?

Toch rommelt het achter de schermen in Camp Nou en leeft de trainer in onzekerheid over zijn baan. Hij betreedt vandaag weer het trainingsveld met zijn selectie in de wetenschap dat heel Spanje - en dus ook de spelersgroep - wacht op het moment dat hij wordt ontslagen.

Chic is het allerminst. Valverde houdt zich ondertussen stil en richt zich op zijn werk, al storen de geluiden hem enorm. De coach krijgt al langer kritiek vanuit de media. Kritiek op zijn opstellingen, kritiek op zijn wisselbeleid, kritiek op de rol die hij Frenkie de Jong geeft, maar bovenal kritiek op de wisselvalligheid en het veldspel van Barcelona. De resultaten buitenshuis in de competitie zijn met zestien verliespunten te mager en vorige week zette Atletico Madrid in de halve finale van de Spaanse Supercup Barça te kijk.