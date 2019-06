Droomtransfer lonkt voor PSV-verdediger Angelino

De kampioen van de Premier League verkocht Angelino vorig jaar voor ruim vijf miljoen euro aan PSV, maar bedong toen wel een terugkoopoptie. Voor naar verluidt tien à twaalf miljoen wil Manchester City die optie nu lichten, al is dat nog niet defintief. Het is een lager bedrag dan PSV normaal gesproken zou kunnen incasseren voor de talentvolle, aanvallend ingestelde linksback. Aan de andere kant hadden de Eindhovenaren hem zonder die optie vorig jaar vermoedelijk niet voor een relatief lage transfersom kunnen binnenhalen.

Concurrentie

Bij Manchester City ligt de Franse vleugelverdediger Benjamin Mendy naar verwachting nog enige tijd uit de roulatie. Angelino zou bij het sterrenensemble van Pep Guardiola de concurrentie aan moeten gaan met een andere voormalige PSV’er, Oleksandr Zinchenko, en Fabian Delph.

Angelino maakte onder Mark van Bommel een stormachtige ontwikkeling door in Eindhoven. Hij miste afgelopen seizoen geen competitieduel bij de uiteindelijke nummer 2 in de Eredivisie. Ook in de Champions League hield de jeugdinternational van Spanje zich uitstekend staande, waardoor hij zich in de kijker speelde bij de internationale top.

Doorschakelen

PSV weet al langere tijd van de interesse van onder meer Manchester City en zal als de transfer ’valt’ zelf nu moeten doorschakelen op de markt. Eerder werd de back-up voor Angelino, de Australiër Aziz Behich, al verkocht aan het Turkse Istanbul Basaksehir.