’We willen een nog beter elftal op het veld krijgen’ PSV bouwt al aan nieuw team: Simons behouden grootste uitdaging

Weten Van Nistelrooy en PSV Simons vast te houden. Ⓒ ProShots

EINDHOVEN - Met de contractverlenging van de talentvolle aanvaller Johan Bakayoko en het voor nog een seizoen huren van linksback Patrick van Aanholt heeft PSV twee belangrijke stappen gezet in de opbouw van het team voor komend seizoen. Parallel aan de strijd om de prijzen die PSV op twee fronten voert (competitie en beker), is trainer Ruud van Nistelrooy samen met de vorige week begonnen technisch directeur Earnest Stewart en algemeen directeur Marcel Brands druk bezig om ondanks de financiële beperkingen komend seizoen een sterker PSV op de been te brengen.