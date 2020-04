Salarisverlaging Premier League heeft gevolgen voor gezondheidszorg

„De voorgestelde salarisverlaging van 30 procent betekent dat er 500 miljoen pond minder wordt betaald, maar ook dat er daardoor 200 miljoen pond minder aan belastinggeld binnenkomt”, aldus de PFA. „Welk effect heeft dit op de nationale gezondheidszorg?”

De gesprekken tussen enerzijds de PFA en anderzijds de organisatoren van de Premier League en de Football League, de drie profniveaus onder de hoogste divisie, lopen al dagenlang. Ook zaterdag werd geen akkoord bereikt.

De Britse minister van Volksgezondheid, Matt Hancock, riep de spelers op om genoegen te nemen met minder salaris. De clubs uit de Premier League spraken vrijdag af om hun spelers te vragen gedurende één jaar een collectief salarisoffer van 30 procent te doen. Volgens de PFA is echter geen rekening gehouden met de consequenties daarvan. De vakbond berekende dat er in dat geval omgerekend bijna 230 miljoen euro minder aan belastinggeld binnen komt.

De twintig clubs uit de Premier League besloten vrijdag 20 miljoen pond (ruim 22 miljoen euro) te doneren aan de nationale gezondheidszorg. „Dat bedrag is mooi, maar we vinden dat het veel meer had kunnen zijn”, aldus de PFA.

De vakbond benadrukt dat de spelers uit de rijkste competitie ter wereld echt wel een aandeel willen leveren. „Alle spelers uit de Premier League willen, en zullen, een significante financiële bijdrage doen in deze ongekende tijden. Het heeft alleen wat tijd nodig om tot een collectief plan te komen.”