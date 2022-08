Premium Het beste van De Telegraaf

De Bruijn looft ’queen of the pool’ Steenbergen na zesde EK-medaille: ’Magistraal’

Door Lisa Schoenmaker Kopieer naar clipboard

Marrit Steenbergen na het winnen van de 200 meter. Ⓒ ANP/HH

ROME - En dat is medaille nummer zes! Marrit Steenbergen is niet te stoppen tijdens de Europese kampioenschappen in de hoofdstad van Italië. De 22-jarige Friezin zwom dinsdagavond naar het zilver op de 200 meter wisselslag; de enige kleur medaille - na vier keer goud en eenmaal brons - die nog ontbrak in Rome heeft ze nu ook in de pocket.