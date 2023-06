Circuitdirecteur Zandvoort: ’We vinden ongetwijfeld een nieuwe partij’

Voor de race in Zandvoort is nog steeds heel veel belangstelling vanuit het bedrijfsleven, vertelt circuitdirecteur Robert van Overdijk op het Circuit de Catalunya in Barcelona. „Er is massale interesse. De andere hoofdsponsoren hebben ook allemaal al hun contract verlengd”, doelt hij op Heineken, CM.com, PON, VolkerWessels en Talpa. „Dat is heel positief. Er komt nu een exclusief plekje vrij en we praten met heel veel partijen.”

In de wandelgangen valt de naam van gokpartij TOTO als mogelijke nieuwe hoofdsponsor. Van Overdijk wil desgevraagd niet op namen ingaan, maar gezien de ontwikkelingen en opkomst van het (online) gokken zou dat geen onlogische partner zijn.

Max Verstappen in actie in Zandvoort. Ⓒ ANP/HH

„Jumbo heeft het de voorbije jaren geweldig ingevuld. Hier in Barcelona kan je op de vrijdag bij wijze van spreken weer een kanon afschieten. Jumbo heeft samen met ons ook aan andere Grand Prixs laten zien dat je een vrijdag volledig kan uitverkopen, als je het op een mooie manier presenteert. De nieuwe partner die vanaf 2024 aan boord komt, moet een heel duidelijke bijdrage leveren aan het evenement. Daar moeten we goed naar kijken.”

Zonnige toekomst

Van Overdijk ziet de nabije toekomst voor de Dutch Grand Prix, met een contract tot en met 2025, zonnig in. „Ik zeg maar met een knipoog dat het nieuws van Jumbo de race niet in gevaar brengt, als mensen daar al aan zouden twijfelen. Jumbo is op dit moment nog een van onze zes hoofdsponsoren en we gaan ongetwijfeld een nieuwe partij vinden. De Dutch Grand Prix staat er nog steeds fantastisch voor.”