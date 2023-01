Premium Het beste van De Telegraaf

Column Valentijn Driessen: ’Ajax vertoeft op drijfzand’

In de Ajax-analyse van collega Mike Verweij staat dat trainer Alfred Schreuder ronddoolt in een mijnenveld. Het grotere plaatje is dat heel Ajax op drijfzand vertoeft. De nationale en internationale positie en ambities van de club staan op het spel. Sportief mag er weinig tot niets meer fout gaan, want anders stort het financiële kaartenhuis in elkaar, met fatale gevolgen.