Nicolas Tagliafico zet zinnen op Barcelona

Het zorgt ervoor dat de Ajax-leiding in een spagaat is terecht gekomen. Erik ten Hag wil de Argentijnse international onder geen beding in de winterstop laten vertrekken. ,,Wij willen hem niet laten gaan. Ik zal er zeker voor vechten om hem te behouden. Met hem erbij hebben we zeven volwaardige verdedigers. En op het moment dat hij zal gaan, dan wordt de spoeling heel dun”, zei de Ajax-trainer in de aanloop naar de topper tegen PSV niet voor niets.

,,Ik merk zeker wel dat het ook voor hem van belang is dat hij ook aan spelen toekomt, maar soms kom je door bepaalde omstandigheden in die situatie, en dan zal je ook een bepaalde professionaliteit moeten betrachten.”

De vraag is hoelang Tagliafico dat kan. De Argentijn is boos dat Ajax de transfer tot dusver blokkeert. Een kans als Barça komt nu eenmaal niet veel voorbij voor een 29-jarige speler. En de Amsterdammers hebben afgelopen zomer aangegeven met Tagliafico te zullen meedenken als er een serieus bod zou komen.

En daar wringt de schoen. FC Barcelona wil Tagliafico slechts huren. Dat is voor Ajax (vooralsnog) onbespreekbaar. Over een verkoop zou eventueel wél zijn te praten, omdat er in dat geval een vervanger kan worden aangetrokken. De laatste week zal blijken of Ten Hag zijn zin krijgt of de Ajax-leiding toch overstag gaat.