Overlevende horrorcrash ’overweldigd door verdriet’

Correa was op het circuit van Spa-Francorchamps betrokken bij het ongeluk waarbij de Fransman Antoine Hubert om het leven kwam. Nadat Hubert in de tweede ronde tegen een muur was gereden, knalde de in Ecuador geboren Amerikaan Correa vol op hem. Hij overleefde het ongeval maar brak onder meer beide benen.

„Correa’s toestand is stabiel en hij is bij volle bewustzijn”, is op de website van de 20-jarige autocoureur, die inmiddels zijn ouders aan zijn zijde weet, te lezen. Correa meldt ’overweldigd te zijn door verdriet’ over het lot van zijn collega. Hij moet in ieder geval nog een dag op de intensive care doorbrengen.