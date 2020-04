’KNVB en UEFA bewegen zich als koningen’

AMSTERDAM - „Wij zijn de koning van de wereld, wij beslissen, de competitie gaat door tot 3 augustus.” Een stuitend geval van arrogantie van de macht, aldus Gerard Slager, voormalig directeur van de FBO (Federatie Betaald Voetbalorganisatie). Zoals hij zo vaak heeft meegemaakt bij FIFA, UEFA en KNVB. „Ze veranderen tussentijds de spelregels en gaan gewoon compleet voorbij aan de maatschappij. Alsof de voetballerij daar geen onderdeel van uitmaakt en iedereen zich heeft te schikken. Tot 3 augustus spelen brengt de maatschappij in een onredelijke positie en ik kan me niet voorstellen dat dit zonder slag of stoot wordt geaccepteerd in het maatschappelijke veld.”