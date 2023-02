Moeder Mathieu van der Poel waarschuwt zoon na viral-video: ’Je mag dat NIET doen!’

De beelden gingen snel rond en werden ook door Corinne Poulidor, de moeder van Mathieu van der Poel, gezien. Die tweette haar zoon met de boodschap: „Je mag dat NIET doen!!!”

Pidcock vond dan ook dat hij het een en ander moest uitleggen. „Ik ben van mijn sokken geblazen door de reacties op dit alles”, aldus de Brit op Instagram.

„Voor zij die ernaar vroegen: ik had de afdaling al een paar keer gedaan, het was een eenrichtingsweg en er reed een auto voorop zodat de rijbaan vrij was. Ze hebben me gezegd dat dit iets is van: kids, probeer dit niet zelf. En dat klopt! Maar kids, ga fietsen met je vrienden en heb plezier. Ik heb dat ook 1000 keer gedaan voor ik de skills had om dit te kunnen doen. Geniet ervan en wees veilig.”

Bekijk hieronder de waanzinnige afdaling van Pidcock

Bron: Het Nieuwsblad