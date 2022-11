Oranje-opponent Senegal denkt met Sadio Mané WK te kunnen winnen

Sport

Bagnaia wereldkampioen MotoGP na ’zwaarste race’ van zijn leven

Het was de zwaarste race van zijn leven, zei de Italiaanse wegracer Francesco Bagnaia na het veroveren van de wereldtitel in de MotoGP. De coureur van Ducati eindigde als negende in de slotrace in Valencia en die klassering was voldoende om de eerste Italiaanse wereldkampioen in de koningsklasse van...