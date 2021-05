Sport kort: Indy De Vroome al uitgeschakeld voor Roland Garros

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Tennis: De Vroome al uitgeschakeld in Parijs

19:35 uur Tennisster Indy De Vroome neemt niet deel aan het hoofdtoernooi van Roland Garros, de grandslam van Parijs die volgende week begint. De 25-jarige nummer 206 van de wereldranglijst verloor in de eerste ronde van de kwalificatie in drie sets van Jaqueline Adina Cristian. De 22-jarige Roemeense won met 6-0 2-6 6-4.

De partij werd enige tijd onderbroken wegens slecht weer. De speelsters stonden iets meer dan 2 uur op de baan.

Tennis: Blessure houdt tennisser Shapovalov van Roland Garros

9.24 uur: De Canadese tennisser Denis Shapovalov heeft zich afgemeld voor Roland Garros. De nummer 14 van de wereld heeft last van een schouderblessure en laat daarom het tweede grandslamtoernooi van dit jaar schieten. Shapovalov speelde zaterdag nog de finale in Genève waarin hij verloor van de Noor Casper Ruud.

"Na overleg met mijn medisch team heb ik helaas moeten besluiten om niet te spelen in Parijs", meldde de 22-jarige Shapovalov via Twitter. "Uit medisch onderzoek is gebleken dat het helemaal niet zo ernstig is, maar het is toch beter om even rust te nemen."

Shapovalov had de week voor zijn optreden in Genève Rafael Nadal in Rome nog aan het wankelen gebracht. De Spaanse gravelspecialist won pas na 3 uur en 30 minuten van de jonge Canadees, die op Roland Garros tot dusverre nooit verder kwam dan de tweede ronde.

He hoofdtoernooi in Parijs begint zondag.

Basketbal: Lakers en Utah Jazz op achterstand in play-offs

8.39 uur: Titelverdediger Los Angeles Lakers is de play-offs van de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA begonnen met een nederlaag. De Lakers gingen bij Phoenix Suns onderuit in het eerste duel uit een best-of-seven serie: 99-90. Memphis Grizzlies verraste Utah Jazz, de beste ploeg in het reguliere seizoen in de Western Conference: 109-112.

De Grizzlies hadden zich als achtste en laatste ploeg geplaatst voor de westelijke play-offs door Golden State Warriors te verslaan. Dillon Brooks was bij zijn play-offdebuut met 31 punten en 7 rebounds voor Memphis de uitblinker van het duel in Salt Lake City. Bij Utah had All Star-guard Donovan Mitchell zich 's middags moeten afmelden met een enkelblessure.

Phoenix Suns, als tweede geëindigd achter Utah, zag Devin Booker de show stelen met 34 punten. LeBron James, vedette van de Lakers, stelde er slechts 18 punten tegenover.

Voetbal: Trainers Gattuso (Napoli) en Garcia (Lyon) vertrekken

7.27 uur: Napoli en Olympique Lyon gaan op zoek naar een andere trainer. Gennaro Gattuso en Rudi Garcia keren komend seizoen niet meer terug bij hun club. Het vertrek van beide coaches werd zondagavond aangekondigd na de laatste speelronde in Italië en Frankrijk. Zowel Napoli als Lyon wist zich niet te kwalificeren voor de Champions League.

Napoli kwam op eigen veld niet verder dan 1-1 tegen Hellas Verona. Daardoor zakte de ploeg van Gattuso naar de vijfde plaats in de eindstand. Juventus, dat Bologna met 4-1 versloeg, profiteerde dankbaar en pakte alsnog een ticket voor de Champions League.

Garcia zag Lyon op eigen veld verliezen van Nice: 2-3. Olympique bleef daardoor op de vierde plek. Nummer 3 AS Monaco, dat niet verder kwam dan 0-0 tegen Lens, mag dankzij de nederlaag van Lyon deelnemen aan de voorronde van de Champions League. Bij Olympique nam ook aanvoerder Memphis Depay afscheid. Zijn nieuwe club is nog niet bekend.

Voetbal: Braga klopt Benfica in finale Portugese beker

7.24 uur: Braga heeft voor de derde keer in de clubhistorie de Portugese beker gewonnen. In de finale was de nummer 4 van de competitie met 2-0 te sterk voor Benfica. Voor Braga kwamen Lucas Piazón en Ricardo Horta tot scoren.

Benfica beëindigde de eindstrijd met negen man. Doelman Helton Leite (in de 17e minuut) en Adel Taarabt (in de extra tijd) kregen de rode kaart. Bij Braga moest Piazón in blessuretijd eveneens vertrekken.

Benfica moest in de Portugese competitie genoegen nemen met de derde plek in de eindstand, achter kampioen Sporting en nummer 2 Porto. Ook vorig seizoen wist de roemruchte club uit Lissabon geen prijs te pakken.