Sport kort: Nieuwe trainers voor Napoli en Lyon na mislopen Champions League

Voetbal: Trainers Gattuso (Napoli) en Garcia (Lyon) vertrekken

7.27 uur: Napoli en Olympique Lyon gaan op zoek naar een andere trainer. Gennaro Gattuso en Rudi Garcia keren komend seizoen niet meer terug bij hun club. Het vertrek van beide coaches werd zondagavond aangekondigd na de laatste speelronde in Italië en Frankrijk. Zowel Napoli als Lyon wist zich niet te kwalificeren voor de Champions League.

Napoli kwam op eigen veld niet verder dan 1-1 tegen Hellas Verona. Daardoor zakte de ploeg van Gattuso naar de vijfde plaats in de eindstand. Juventus, dat Bologna met 4-1 versloeg, profiteerde dankbaar en pakte alsnog een ticket voor de Champions League.

Garcia zag Lyon op eigen veld verliezen van Nice: 2-3. Olympique bleef daardoor op de vierde plek. Nummer 3 AS Monaco, dat niet verder kwam dan 0-0 tegen Lens, mag dankzij de nederlaag van Lyon deelnemen aan de voorronde van de Champions League. Bij Olympique nam ook aanvoerder Memphis Depay afscheid. Zijn nieuwe club is nog niet bekend.

Voetbal: Braga klopt Benfica in finale Portugese beker

7.24 uur: Braga heeft voor de derde keer in de clubhistorie de Portugese beker gewonnen. In de finale was de nummer 4 van de competitie met 2-0 te sterk voor Benfica. Voor Braga kwamen Lucas Piazón en Ricardo Horta tot scoren.

Benfica beëindigde de eindstrijd met negen man. Doelman Helton Leite (in de 17e minuut) en Adel Taarabt (in de extra tijd) kregen de rode kaart. Bij Braga moest Piazón in blessuretijd eveneens vertrekken.

Benfica moest in de Portugese competitie genoegen nemen met de derde plek in de eindstand, achter kampioen Sporting en nummer 2 Porto. Ook vorig seizoen wist de roemruchte club uit Lissabon geen prijs te pakken.

Golf: Mickelson (50) wint PGA Championship en is oudste majorkampioen

7.22 uur: Phil Mickelson heeft in Kiawah Island golfhistorie geschreven. De Amerikaan veroverde in South Carolina op 50-jarige leeftijd de titel bij de 103e editie van het PGA Championship. Daarmee is hij de oudste winnaar ooit van één van de vier majors. Hij loste zijn landgenoot Julius Boros af, die in 1968 op 48-jarige leeftijd het PGA Championship won.

Mickelson begon met een voorsprong van 1 slag op Brooks Koepka aan zijn slotronde. Op de eerste hole leverde hij meteen zijn broze marge in met een bogey daar waar zijn speelpartner Koepka een birdie liet noteren. De 31-jarige Amerikaan, winnaar van het toernooi in 2018 en 2019, maakte daarna echter te veel fouten om in aanmerking te komen voor de eindzege.

Ook Mickelson speelde allerminst vlekkeloos, maar bleek uiteindelijk toch over de sterkste zenuwen te beschikken. Met een slotronde van 73 slagen (+1) eindigde hij op een totaal van 282. Koepka en de Zuid-Afrikaan Louis Oosthuizen belandden op de gedeelde tweede plek met een score van 284.

Mickelson veroverde zijn zesde majortitel, goed voor een winstpremie van 1,64 miljoen euro. 'Lefty' won het PGA Championship al eens in 2005. The Masters schreef hij in 2004, 2006 en 2010 op zijn naam en in 2013 zegevierde hij in het British Open.