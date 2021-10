Steven Berghuis: ’Op deze positie komen mijn kwaliteiten tot uiting’

Berghuis speelde vorig seizoen bij Feyenoord als rechtsbuiten en dat deed hij bij Ajax in eerste instantie ook. Na een blessure van Davy Klaassen kwam Berghuis op ’tien’ terecht. „Ik voel me lekker in de as, met twee buitenspelers voor me. Ik kom veel in scoringspositie en kan het spel vaak verleggen”, zei Berghuis, die Ajax hielp door na een moeizame beginfase de score te openen. „PSV had een paar schietkansen die Remko Pasveer goed pakte. Na de 2-0 hadden we ze liggen.”

Ajax won dinsdag al met 4-0 van Borussia Dortmund. Na de 5-0 op PSV lijkt het bij de Amsterdammers even niet op te kunnen. „Ik geniet van het moment. Het kan ook wel eens anders zijn”, aldus Berghuis.

Bekijk ook: Ajax deelt PSV flinke dreun uit in topper

Ten Hag: we moesten ons in de wedstrijd knokken

Ajax-trainer Erik ten Hag vond de moeizame beginfase van de wedstrijd tegen PSV (5-0) leerzaam. „We moesten ons het eerste kwartier echt in de wedstrijd knokken. Dat is goed voor een ploeg, dat ze eens voelen hoe dat is”, zei hij.

Ajax overleefde de moeizame beginfase. „Wederom dankzij Remko Pasveer. Hij sleepte ons er mede doorheen”, zei Ten Hag. „Het openingsdoelpunt van Steven Berghuis was een plaatje, daarna werd het makkelijker. Tot de 1-0 geloofde de tegenstander er nog in, na de 2-0 was het klaar.”

Ten Hag gaf Berghuis en Sébastien Haller complimenten. „Ik ben er heel blij mee wat hij laat zien”, zei hij over Berghuis. „Een aantal spelers van ons had het voor rust moeilijk, vooral aan de bal. Alles wat Steven doet, is raak. Hij is balvast. Hij speelt geweldig op dit moment. Het is fantastisch om hem te zien.”

Haller scoorde wederom. „Er is ongehoord veel kritiek geweest. Toen heb ik al tegen hem gezegd: blijf rustig en maak het waar. Mentaal is Sébastien ijzersterk. Hij maakt het waar. Het is zo lastig om tegen hem te spelen. Hij heeft meer techniek dan iedereen vermoedt”, aldus Ten Hag.

Ajax nam met de ruime winst revanche voor de nederlaag van 4-0 in augustus in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. „We weten waar het toen aan lag. Dan moet je nederig zijn, als je zo’n nederlaag krijgt. Vandaag moesten we revanche nemen, dat hebben we gedaan.”

„Tegen PSV moet je heel goed aan de bal zijn”, zei Ten Hag. „Ze kunnen het spel lastig maken. En als ze druk zetten, dan kan je het beste een lange bal spelen. Maar dat is ons spel niet. We willen combineren. Dat hebben we vooral na rust ook gedaan. Ik ben ook heel blij dat de 2-0 uit een spelhervatting viel”, doelde hij op een corner van Tadic en doelpunt van Haller. „Daarna was het gespeeld en hebben we het publiek nog kunnen vermaken. We speelden ze soms van het kastje naar de muur. We zijn heel tevreden met deze uitslag.”

Schmidt berust na aardige beginfase in ruime nederlaag bij Ajax

PSV-trainer Roger Schmidt vindt het onnodig dat zijn elftal Ajax in de tweede helft liet uitlopen naar 5-0. „De laatste 30 minuten heeft Ajax zijn kwaliteiten getoond, ook in de snelle omschakeling. We hadden het slimmer kunnen en moeten doen in die fase”, zei Schmidt. „Dan blijft het bij 3-0.”

PSV begon prima in de Johan Cruijff ArenA. Doelman Remko Pasveer moest enkele keren reddend optreden voor Ajax. „De eerste 16 minuten was het een open wedstrijd. Ajax was gevaarlijk, maar wij hadden ook onze momenten. Ajax scoort uiteindelijk 5 keer maar wij hadden er zeker 1 of 2 moeten maken”

Schmidt vindt niet dat PSV zich voor de nederlaag hoeft te schamen. „Ajax speelt al langere tijd samen, met dezelfde spelers en dezelfde trainer. Ze hebben de beschikking over een aantal echte topspelers. Op een goede dag kunnen we ze verslaan, dat hebben we ook in de Johan Cruijff Schaal laten zien. Maar we hebben een perfect seizoen nodig om de landstitel te kunnen winnen. Dat is nu nog duidelijker. Het is geen 50/50, maar 80/20 in het voordeel van Ajax.”

„Natuurlijk geven we niet op”, zei Schmidt. „Maar het is lastig om Ajax in 34 competitiewedstrijden voor te blijven. Dat zal een hels karwei worden. In het begin van het seizoen speelden we op topniveau. Dat is de laatste tijd niet het geval. Daar gaan we aan werken. We gaan weer trainen en herstellen, ook mentaal. Volgende week wacht FC Twente.”

PSV miste buitenspelers Cody Gakpo en Noni Madueke met blessures. „Dat zijn wapens, spelers met snelheid. Daarnaast speelden wij donderdag nog in de Europa League. Ik wil niet naar excuses zoeken, maar het is wel een feit”, aldus Schmidt.

PSV’er Götze: tweede tegentreffer was cruciaal

Mario Götze zag dat de hoop op een goed resultaat van PSV bij Ajax verdween na de tweede tegentreffer, van Sébastien Haller in de 56e minuut. Ajax liep daarna weg naar 5-0. „Dat was niet goed voor ons, dat doelpunt uit die hoekschop. Dat was ongelukkig”, aldus Götze tegen ESPN. „Uiteindelijk verliezen we met 5-0. Dit was geen goede dag voor ons.”

PSV begon goed in de Johan Cruijff ArenA en kreeg de eerste kansen. Götze: „Ajax speelt erg goed, vooral aan de bal. Daar moesten wij iets op bedenken en dat deden we de eerste 10 tot 15 minuten goed.”

Het kwaliteitsverschil werd daarna alsnog duidelijk. Götze wilde na de ruime nederlaag niet zeggen dat het verschil met Ajax te groot is en dat PSV kansloos is voor de titel. „Ik weet uit ervaring hoe lastig het is om kampioen te worden. Een seizoen duurt lang en het gaat erom dat je stabiel bent. Het is pas klaar aan het einde van het seizoen, niet nu al.”