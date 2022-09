Ajacied Calvin Bassey heeft medelijden met oude ploeggenoten: ’Beetje pijnlijk’

Bassey was al bekend met de sfeer in de stadions van Rangers FC en Celtic. „Maar wat een sfeer hing er hier tijdens de wedstrijd”, zei hij. „Spelers die slechts 2 meter van mij vandaan stonden kon ik niet verstaan. Ik vond het een geweldige avond.”

Bassey, voor 23 miljoen euro overgekomen van Rangers FC, maakt al vroeg in het seizoen indruk met zijn snelheid en kracht. „Ik ben hier nu anderhalve maand en ik denk dat ik de dingen best goed oppik. Het is een kwestie van tijd voor mijn ploeggenoten en ik elkaar nog beter gaan begrijpen. Want Ajax speelt echt een heel ander spel dan Rangers. Maar het is wel heel leuk om mee te spelen met deze ploeg. Ik ben blij dat ik bij Ajax ben.”