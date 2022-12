VIDEO Zó ging het er in de rust aan toe in de Franse kleedkamer

Het fragment begint met een schijnbaar radeloze bondscoach Didier Deschamps. Hij ijsbeert door de kleedkamer en probeert zijn spelers met de neus op de feiten te drukken. „Zij spelen een WK-finale, wij doen dat niet”, schreeuwt Deschamps, verwijzend naar de achterstand (2-0) en de makke speelwijze van de Fransen.

Ook Kylian Mbappé neemt het woord. Hij probeert zijn ploegmaats nog op te peppen. „Dit is de wedstrijd van ons leven, die speel je maar één keer. Maar slechter kunnen we het niet doen”, aldus een scherpe Mbappé in een muisstille kleedkamer. „Zij hebben twee keer gescoord, nu gaan wij twee keer scoren. Wij keren terug!”

Mbappé zou woord houden. Frankrijk keerde terug, tot twee keer toe zelfs, maar moest na verlengingen uiteindelijk toch het hoofd buigen na het nemen van strafschoppen.

Mbappé hervat training alweer bij PSG

Mbappé heeft ondertussen al wel weer de training bij Paris Saint-Germain hervat. De Fransman keerde drie dagen na de verloren WK-finale en een dag na zijn 24e verjaardag terug op het trainingscomplex en gaat ook weer meetrainen. Het is nog niet duidelijk of de vedette over een week in actie komt in de competitiewedstrijd tegen Strasbourg.

De terugkeer van Mbappé werd pas in januari verwacht. Alle spelers werden geacht minstens tien dagen vrij te nemen na het WK. PSG hervat de Franse competitie volgende week als koploper.

Mbappé verloor zondag met Frankrijk de WK-finale via strafschoppen van Argentinië. De aanvaller verzorgde alle drie de Franse doelpunten en benutte ook zijn strafschop in de penaltyserie. Met acht treffers werd Mbappé topscorer van het toernooi in Qatar. Maandag keerden de onttroonde wereldkampioenen al terug in Parijs waar zij door duizenden fans werden onthaald.