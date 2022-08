IJzersterke Karolien Florijn grijpt historische gouden plak op EK Roeien

De dochter van roei-legende Ronald Florijn was maar liefst 6,7 seconden sneller dan haar naaste rivale, de Griekse Evangelia Anastasiadou. Het brons was weggelegd voor de Duitse Alexandra Föster.

Florijn, die eerder ook al ongenaakbaar was tijdens de World Cup-wedstrijden in Belgrado en Poznan, kende een relaxte start maar nam na 250 meter gestaag maar gedecideerd afstand van haar vier medefinalisten. Halverwege de race lag ze al 3,5 seconden voor op Anastasiadou, om uiteindelijk met drie bootlengtes verschil te winnen.

Olympische zilver

Florijn, die in Tokio olympisch zilver won met de vierzonder, zit pas sinds dit seizoen in de eenmansboot. Dat lijkt een uitstekende beslissing, aangezien zij oppermachtig is in de koningsklasse. Na de race vertelde de Leidse vooral ‘moe’ te zijn. ,,Iedereen verwacht dat je wint, maar zo makkelijk is het niet. Gelukkig lukte het vandaag, daar ben ik heel blij mee.”

De moeheid zat hem mede in de omstandigheden, vertelde de kersverse Europees kampioen: ,,Er was veel tegenwind.” Over zes weken hoopt Florijn opnieuw te kunnen vlammen op de wereldkampioenschappen in Racice, die over zes weken op het programma staan. ,,Hopelijk kan ik er dan nog een schepje bovenop doen.”

Uniek

Het is lang geleden dat een Nederlandse roeister excelleerde in de skiff. Marit van Eupen werd tussen 2005 en 2007 driemaal wereldkampioen, in de lichte skiff. Zij is in het bezit van ‘de gouden riem’, een ereprijs die onder de Nederlandse skiffeurs hoog aanzien heeft. Dat Florijn in de open klasse Europees kampioen werd, is daarentegen uniek in het vrouwenroeien.

Vrouwen acht

De vrouwen acht pakte bij de EK in München brons. Stuurvrouw Aniek van Veenen, Hermijntje Drenth, Benthe Boonstra, Laila Youssifou, Marloes Oldenburg, Roos de Jong, Tinka Offereins, Ymkje Clevering en Veronique Meester kwamen er in de strijd om het goud niet aan te pas. Roemenië won in een tijd van 6.26,38. De Britse vrouwen gaven iets meer dan 1,5 seconde toe. De Nederlandse boot kwam bijna 10 seconden na de Roemeense vrouwen over de finish.

De vrouwen acht bestaat uit roeisters die ook op andere onderdelen uitkomen. De Nederlandse vrouwen waren eerder dit jaar bij twee wereldbekerwedstrijden de beste.

Het brons betekende de achtste medaille voor de Nederlandse roeiselectie in München. Zaterdag, op de eerste finaledag, was er vier keer zilver en een keer brons. Zondag volgden ook brons voor Martine Veldhuis in de lichte skiff.