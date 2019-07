’WK-zwemmer verdacht van ongewenste intimiteiten’

Om welke zwemmer het gaat, is niet bekend. Het zou om een man van 22 jaar gaan. De verdachte zou tijdens de Olympische Spelen van 2016 een bronzen medaille hebben gewonnen. Het vermeende slachtoffer is 18 jaar en lichtte, nadat ze in een uitgaansgelegenheid zou zijn lastiggevallen, onmiddellijk de politie in. Daarop werd de verdachte zwemmer gearresteerd en de kans is groot dat hem een uitreisverbod wordt opgelegd.

Eerder werden de wereldkampioenschappen zwemmen al opgeschrikt door een drama in een nachtclub in Gwangju. Daar stortte zaterdag een dansvloer in, waarbij twee Zuid-Koreanen om het leven kwamen. De Nederlandse waterpoloster Maud Megens was één van de zestien gewonden. In totaal raakten er acht atleten, die actief waren op de WK zwemmen, gewond. Megens liep een snee in haar hand op en werd in het ziekenhuis aan haar verwondingen behandeld.

Er wordt bij de WK zwemmen in Zuid-Korea niet alleen om de wereldtitels gestreden, maar er zijn ook tickets voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio te verdienen. Het toernooi eindigt deze zondag.