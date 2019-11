FC Twente wint streekderby van PEC

De Zwollenaren zakten door de zesde nederlaag in de laatste zeven competitieduels naar de zestiende plek op de ranglijst.

PEC Zwolle maakte voor de rust een zwakke indruk, vooral in verdedigend opzicht. FC Twente strafte de kinderlijke fouten bij de bezoekers goed af. Na een kwartier liet linksback Kenneth Paal zich aftroeven door Joel Latibeaudiere. Uit diens voorzet kwam Haris Vuckic, die slim voor de slap dekkende Darryl Lachman opdook, met een fraaie voetbeweging tot scoren: 1-0.

Latibeaudiere zorgde daarna op curieuze wijze voor 2-0. Doelman Xavier Mous en Yuta Nakayama grepen niet in op zijn kopballetje, 2-0. Trainer John Stegeman wisselde nog voor de rust de falende Paal. Dennis Johnsen was zijn vervanger.

Met de Noorse aanvaller was PEC Zwolle, dat in de eredivisie nog nooit won in Enschede, na de pauze de betere ploeg. Meer dan een treffer van Reza Ghoochannejhad zat er echter niet in.

