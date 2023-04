Waterpolosters winnen in Athene ook van Italië

16.50 uur: De Nederlandse waterpolosters hebben in Athene ook hun eerste groepswedstrijd in de wereldbeker gewonnen. De speelsters van bondscoach Evangelos Doudesis waren met 16-10 (4-2 5-2 4-3 3-3) te sterk voor Italië.

De waterpolosters hadden vorige week alle drie de groepswedstrijden van het wereldbekertoernooi in het zwemcentrum Rotterdam gewonnen en zich daarmee al verzekerd van deelname aan de zogeheten Super Final van de World League. In Athene nemen de nummers 1 en 2 van beide Rotterdamse poules het in een groep tegen elkaar op. Oranje speelt in de Griekse hoofdstad nog tegen Hongarije en de Verenigde Staten.

Zij zijn allemaal al zeker van deelname aan de superfinale in de Amerikaanse stad Long Beach in Californië, eind juni. De nummers 3 en 4 van de twee Rotterdamse poules strijden in Athene om twee tickets voor de Super Final.

Olympische schaatswedstrijden vinden in 2026 plaats in Milaan

16.36 uur: De schaatswedstrijden op de Olympische Spelen van Milaan en Cortina d'Ampezzo in 2026 vinden plaats in een tijdelijke overdekte schaatsbaan in Milaan. De raad van bestuur van de Milano Cortina 2026 Foundation heeft de aanleg van een ijsbaan op het Rho Fiera-complex goedgekeurd.

Het Milanese voorstel wordt gefinancierd met privékapitaal, heeft volgens de stichting vooral ook logistieke voordeel en scheelt in de kosten. Atleten, officials en personeel kunnen worden gehuisvest in Milaan dat de Winterspelen organiseert samen met Cortina d'Ampezzo.

Aanvankelijk was er het plan om het schaatsen in Baselga di Pinè te houden, maar het IOC besloot vanwege de hoge kosten naar een alternatief te zoeken. Hierbij kwam ook de Oval Lingotto, die werd gebruikt voor de Spelen van Turijn in 2006, in beeld. Het plan om het schaatstoernooi te huisvesten in het Rho Fiera-complex heeft echter de voorkeur gekregen.

Roda neemt na het seizoen afscheid van coach De Graaf

15.11 uur: Edwin de Graaf vertrekt aan het einde van dit seizoen als trainer bij Roda JC. De club besloot „na een evaluatie” het aflopende contract van de 42-jarige coach niet te verlengen.

„Het is jammer dat ik niet meer tijd ga krijgen om verder te bouwen aan dit Roda JC”, reageerde De Graaf. „Ik had mij graag nog langer willen inzetten om de sportieve ambities van de club waar te maken. Ondanks het feit dat onze samenwerking gaat eindigen, kan iedereen erop rekenen dat wij ons volledig blijven inzetten om het maximale resultaat uit dit seizoen te halen.”

De Graaf verving na de winterstop Jurgen Streppel, die de club eind vorig jaar verliet om als technisch directeur bij Helmond Sport te gaan werken. Hij werd aangesteld tot het einde van het seizoen, waarna een evaluatie zou volgen.

„Het prijst de persoon Edwin de Graaf dat hij in een lastige situatie tussentijds is ingestapt”, zei algemeen directeur Jordens Peters. „Hij heeft zich volledig ingezet om er een succesvolle tweede seizoenshelft van te maken. Wij zijn ervan overtuigd dat Edwin samen met zijn staf en spelers het maximale uit dit seizoen gaat halen.”

Roda staat op de dertiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie met 42 punten uit 33 wedstrijden.

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Kämna wint derde etappe Ronde van de Alpen

14.24 uur: Lennard Kämna heeft de derde etappe van de Ronde van de Alpen gewonnen, een rit met finish bergop. De 26-jarige Duitser van Bora-hansgrohe kwam solo aan, op korte afstand gevolgd door ploeggenoot Aleksandr Vlasov.

Vlasov won de sprint van het achtervolgende groepje, waarin ook klassementsleider Tao Geoghegan Hart zat. De Brit van Ineos-Grenadiers behield de groene leiderstrui.

Geen Russische basketbalteams op kwalificatietoernooien Spelen

10.00 uur: De internationale basketbalfederatie FIBA heeft bekendgemaakt dat Russische en Wit-Russische basketbalploegen niet mogen deelnemen aan de pre-kwalificatietoernooien voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.

De pre-kwalificatietoernooien staan voor medio augustus op de agenda. Via de evenementen kunnen landen tickets verdienen voor het laatste kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen.

De FIBA gaf aan de aanbevelingen van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) te volgen. Het IOC nam vorig jaar maatregelen tegen Rusland en bondgenoot Wit-Rusland na de invasie in Oekraïne, maar roept inmiddels sportbonden op om Russen en Wit-Russen weer te laten meedoen aan internationale competities. Het gaat dan alleen om individuele sporten. In teamsporten zijn Rusland en Wit-Rusland sowieso niet welkom.

Swiatek klaar voor rentree op tennisbaan na ribblessure

09.29 uur: Iga Swiatek is klaar om deze week in Stuttgart haar rentree op de tennisbaan te maken. De Poolse nummer 1 van de wereld stond een maand aan de kant met een ribblessure en miste daardoor het toernooi van Miami en de kwalificatiewedstrijd voor de Billie Jean King Cup tegen Kazachstan.

„Ik ben hersteld dus dat is het belangrijkste voor mij”, zei de 21-jarige speelster in aanloop naar haar eerste partij op het toernooi van Stuttgart. „Ik heb het gevoel dat ik mijn tijd goed heb gebruikt om een beetje uit te rusten en niet aan tennis te denken. „Ik ben fysiek wel bezig geweest en heb de training stap voor stap weer opgepakt.”

„Het is het eerste toernooi op gravel, dus ik zou natuurlijk graag goed willen spelen. Maar ik weet ook dat ik misschien nog een beetje roestig ben, want dat heb je altijd na een blessure. Ik wil niet te hoge verwachtingen hebben, maar ik wil uiteraard graag mijn beste tennis spelen.”

Swiatek speelt donderdag haar eerste partij op het toernooi van Stuttgart tegen de Chinese Zheng Qinwen.

Phoenix Suns trekken stand gelijk in play-offs

08.25 uur: Phoenix Suns heeft de stand gelijkgetrokken in de play-offs van de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA tegen Los Angeles Clippers. Aan de hand van Devin Booker draaide de ploeg uit Arizona een ruime achterstand om in een 123-109-overwinning.

Met de zege komt de stand in de play-offs op 1-1. Het team dat als eerste vier keer heeft gewonnen gaat door naar de tweede ronde van de play-offs in de Western Conference. De derde wedstrijd staat donderdagavond in Los Angeles op het programma.

De Clippers, die de eerste wedstrijd met 115-110 hadden gewonnen, leken aanvankelijk hard op weg naar een tweede zege. De bezoekers namen in het tweede kwart een voorsprong van 13 punten, voordat de Suns zich in de slotfase van de eerste helft terug in de wedstrijd speelden.

Met dank aan 18 punten van Booker in het derde kwart begon Phoenix met een 92-87-voorsprong aan het laatste deel, waarna de zege niet meer in gevaar kwam. Booker eindigde de wedstrijd met 38 punten, terwijl Kevin Durant en Chris Paul voor respectievelijk 25 en 16 punten tekenden.