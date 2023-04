Suns trekken aan de hand van Booker stand gelijk in play-offs NBA

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Phoenix Suns trekken stand gelijk in play-offs

08.25 uur: Phoenix Suns heeft de stand gelijkgetrokken in de play-offs van de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA tegen Los Angeles Clippers. Aan de hand van Devin Booker draaide de ploeg uit Arizona een ruime achterstand om in een 123-109-overwinning.

Met de zege komt de stand in de play-offs op 1-1. Het team dat als eerste vier keer heeft gewonnen gaat door naar de tweede ronde van de play-offs in de Western Conference. De derde wedstrijd staat donderdagavond in Los Angeles op het programma.

De Clippers, die de eerste wedstrijd met 115-110 hadden gewonnen, leken aanvankelijk hard op weg naar een tweede zege. De bezoekers namen in het tweede kwart een voorsprong van 13 punten, voordat de Suns zich in de slotfase van de eerste helft terug in de wedstrijd speelden.

Met dank aan 18 punten van Booker in het derde kwart begon Phoenix met een 92-87-voorsprong aan het laatste deel, waarna de zege niet meer in gevaar kwam. Booker eindigde de wedstrijd met 38 punten, terwijl Kevin Durant en Chris Paul voor respectievelijk 25 en 16 punten tekenden.